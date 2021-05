Mediacje nie przyniosły skutku: od dziś strajk ponad 7 tysięcy nauczycieli i pracowników służby zdrowia

Strony nie doszły do porozumienia w kwestii rozliczenia płac. KS uważa, że żądania UNIO były niemożliwe do spełnienia. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/cristapper

27 maja od godzin porannych 7390 nauczycieli i pracowników służby zdrowia strajkuje po tym, jak nie udało się wypracować porozumienia między związkiem zawodowym UNIO a Związkiem Gmin (KS). W strajku wezmą udział pracownicy z 13 gmin.

Lønnstilbudet fra KS er for dårlig. Vi krever en klar reallønnsvekst. Kommunene mangler kvalifiserte folk, spesielt sykepleiere og lærere. KS må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et anstendig tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive #unioistreik

- Chodzi o naszą wspólną przyszłość i o to, jakich usług potrzebujemy przez całe życie, zarówno gdy się starzejemy lub chorujemy, jak i o bezpieczeństwo, z jakim twoje dziecko spotyka się w przedszkolu czy szkole. To strajk o wiedzę i kompetencje w gminach - mówi Steffen Handal unio/materiały prasowe

Główny negocjator KS, Tor Arne Gangsø, uważa, że żądania UNIO były niemożliwe do zrealizowania. Inne związki - LO, YS, Akademikerne - biorące udział w negocjacjach przystały na warunki KS. - Ustalono porozumienie na poziomie 2,8 proc. Zapewni pracownikom dodatek do wynagrodzenia w wysokości od 10 000 do 22 000 koron. [..] Unio odmówił i decyduje się na strajk w trudnej dla kraju sytuacji. Ich żądania były niemożliwe do spełnienia - dodał cytowany w komunikacie prasowym KS.