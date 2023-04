Koniec strajku generalnego w Norwegii. Związkowcy otrzymali oczekiwaną podwyżkę wynagrodzeń

podwyżkę o 7,5 NOK za godzinę,

podwyżkę o 10,5 NOK za godzinę, jeśli należą do grup nisko opłacanych,

podwyżkę o 11,5 NOK za godzinę, jeśli należą do grup nisko opłacanych i nie mają prawa do negocjowania podwyżki lokalnej lub środowiskowej.

– To lepsza oferta od tej, którą otrzymaliśmy na początku. To historycznie dobry wynik – skomentowała negocjacje Peggy Hessen Følsvik, liderka LO. Łączny wzrost płac wypracowany przez związkowców wyniósł 5,2 proc. wynagrodzenia. Członkowie organizacji uczestniczących w wypracowaniu ugody mogą liczyć na:W skali roku pensje poprawią się minimalnie o od 14 625 NOK, w przypadku zwykłej podwyżki, do 22 425 NOK, w przypadku pracowników nisko opłacanych, bez praw do lokalnych negocjacji.