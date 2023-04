Kolejna eskalacja „szczególnie zaboli pracodawców”. Związkowcy przygotowani na kilkanaście miesięcy protestów

LO – konfederacja ponad 20 norweskich związków zawodowych – poinformowała o planowaniu kolejnej eskalacji strajku. Ewentualne trzecie rozszerzenie protestu ma być wymierzone w sektory, które są szczególnie cenione przez przedsiębiorców. Jak informują media, zaplecze finansowe organizacji pozwala na strajkowanie przez 1,5 roku.

Związkowcy planują kolejne kroki

Jeśli do piątku nie dojdzie do ugody z przedsiębiorcami, 21 kwietnia pracy odmówi ponad 40 tys. osób zrzeszonych w związkach zawodowych. Sytuacja doprowadzi do przestojów w dostawach oraz produkcji wielu artykułów spożywczych. Z problemami zmierzą się także przedsiębiorstwa transportowe, budowlane, naftowo-gazowe oraz branża offshore. Jeśli zwaśnione strony nie dojdą do porozumienia, LO zagrozi pracodawcom możliwością kolejnej eskalacji strajku. – To taktyczne planowanie. Uderzymy tam, gdzie najbardziej zaboli pracodawców. To przecież do nich chcemy dotrzeć – skomentowała w rozmowie z Borsen liderka LO Peggy Hessen Følsvik. Dodała też, że możliwe są kolejne eskalacje konfliktu. Chęć do protestowania mieli wyrazić pracownicy.