Emerytura w Norwegii dopiero po siedemdziesiątce? Związkowcy protestują

Obecni nastolatkowie będą pracować nawet pięć lat dłużej od swoich dziadków i rodziców. Maxpixel

Kolejne pokolenia mieszkańców Norwegii będą pracować dłużej, wynika z założeń reformy emerytalnej zaprezentowanej przez rząd. Granica uprawniająca do świadczenia ma być podnoszona o rok co 10 lat. Zmianom przeciwstawiają się przedstawiciele związków zawodowych.

W czwartek, 14 marca Komisja Pracy i Spraw Socjalnych Stortingu zajmuje się sprawą rządowego projektu reformy emerytalnej. Rada Ministrów zaproponowała podwyższanie wieku emerytalnego o rok co dekadę. Zmiany mają objąć wszystkie osoby urodzone w 1964 roku i później. Oznacza to, że obecni 61-latkowie będą ostatnią grupą, która osiągnie uprawnienia do poboru świadczenia w wieku 67 lat. 60-latkowie poczekają na to miesiąc dłużej, 55-latkowie pół roku dłużej, a urodzeni w 1974 roku rok dłużej.



Pracujący mieszkańcy Norwegii będą otrzymywać świadczenia socjalne:



1. w wieku 69 lat (urodzeni w 1983 roku),

2. w wieku 70 lat (urodzeni w 1994 roku),

3. w wieku 71 lat (urodzeni w 2005 roku),

4. w wieku 72 lat (urodzeni w 2018 roku).

Związki zawodowe przeciwne reformie Jako pierwsi zdecydowany protest wymierzony w reformę ogłosili przedstawiciele Związku Pracowników Budowlanych. – Członkowie naszej organizacji mają krótszą średnią długość życia, a uprawnienia do otrzymywania emerytury minimalnej takie same. Przez tą propozycję jesteśmy na przegranej pozycji – wskazują. Zaznaczają także, że zatrudnieni branży budowlanej zazwyczaj szybciej podejmują pracę. Robią to na w ostatnich latach szkoły średniej lub zawodowej. Protest zaplanowano na 14 marca o 12:30. Do budowlańców mają dołączyć przedstawiciele organizacji Pensjon, Utdanningsforbundet oraz LO.

Obecnie zatrudnieni w Norwegii otrzymują prawo do świadczeń oraz otrzymywania emerytury minimalnej w wieku 67 lat.Fot. Pixabay

Kontrpropozycję wobec rządowego projektu zaproponowało LO. Związkowcy chcą chronić osoby, które ze względów zdrowotnych zmuszone są do odejścia na przyspieszoną emeryturę. Chcą, by państwo zagwarantowało im specjalne dopłaty do otrzymywanych świadczeń, bez względu na wiek i wypracowane przez lata pracy dochody.



Źródła: Nettavisen, MojaNorwegia.pl