Do Norwegii nadciąga gorąca wiosna. Związki zawodowe szykują się do negocjacji

W połowie lutego norweskie związki zawodowe i organizacje pracodawców przygotowują się do negocjacji płacowych. Zatrudnieni zapowiadają, że nie zadowolą ich podwyżki obserwowane w ostatnich latach. Domagają się wyraźnego podziału wypracowanego zysku.

16 lutego Techniczna Komisja Obliczeniowa ds. Rozliczeń Dochodów (TBU) dokona szacunków wzrostu cen w Norwegii. Na podstawie raportu wskazany będzie poziom podwyżek, który należy osiągnąć, by zniwelować zatrudnionym w Norwegii wzrost cen produktów i usług. Jeśli członkowie komisji nie wypracują wniosków, dane zostaną przedstawione 19 lutego. Dzień później zarząd LO przyjmie wymogi, które związkowcy mają wypracować w rozmowie z pracodawcami. Rozpoczną tym samym przygotowania do tegorocznej rundy negocjacyjnej.



Najważniejsze organizacje zrzeszające pracowników podejmą decyzje w sprawie warunków ugody płacowej przed 15 marca. Walkę o wyraźne podwyżki zapowiedzieli przedstawiciele YS i Unio. Druga z organizacji mówi o poprawie pensji o co najmniej 5,5 proc.