Dramat pracowników w gminach objętych lockdownem: ponad 1000 osób wysłano na permittering

Jak wynika z danych NAV, w styczniu zarejestrowano 8100 nowych osób poszukujących pracy. Łączna suma bezrobotnych, częściowo bezrobotnych i szukających zatrudnienia wyniosła 201 tys. Wpływ na sytuację miało m.in. zamknięcie części norweskich gmin. Ucierpiały na tym najmocniej gastronomia oraz handel.

Po wykryciu w Norwegii brytyjskiej mutacji koronawirusa, w 25 gminach wprowadzono zaostrzone środki kontroli zakażeń. Przyczyniły się one do zamknięcia sklepów oraz lokali gastronomicznych. Doprowadziło to do wysłania na permittering 1100 osób. W strefach nazwanych przez rząd Ring 1 (najsurowsze restrykcje) oraz Ring 2 funkcjonować mogą jedynie markety spożywcze, apteki, Vinmonopolet, stacje benzynowe oraz inne lokale, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Zatrudnienie stracili pracownicy m.in. sklepów odzieżowych, sportowych oraz z zabawkami dla dzieci.