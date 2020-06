Cięcia dotacji dla pracowników na permitteringu. Wkrótce nowe zasady wypłacania świadczeń

Władze tłumaczą taką decyzję poprawiającą się sytuacją na norweskim rynku pracy. Chcą w ten sposób uniknąć również sytuacji, w której na permittering zostałoby odesłanych więcej pracowników niż to konieczne. Jednocześnie w ramach najnowszego pakietu kryzysowego z budżetu państwa 4 miliardy koron trafią łącznie do firm, które zdecydują się przywrócić do pracy zatrudnionych przebywających na permitteringu.