Chcą wzrostu płac: 1000 kierowców autobusów może rozpocząć strajk

Kierowcy autobusów z okręgów Oslo i Viken, zrzeszeni w Norweskim Związku Kolei (NJF), grożą rozpoczęciem strajku w weekend, jeśli nie dojdą do porozumienia z przedstawicielami stowarzyszenia pracodawców Spekter. Pracownicy sektora autobusowego chcą wzrostu płac i ogólnej poprawy warunków pracy.

W 2015 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie kierowców autobusów wynosiło od 32 250 do 33 700 koron. W 2019 roku pensja wahała się miesięcznie od 33 470 do 36 870 koron. Najniższe wynagrodzenie występuje w sektorze autobusów turystycznych. Najwyższe otrzymują kierowcy autobusów kursujących na obszarach miejskich i podmiejskich.~dane z SSB i TBU, za Frifagbevegelse

Wciąż zbyt niskie płace

Sæthre zwróciła uwagę, że wynagrodzenie kierowców autobusów nadal jest zbyt niskie, mimo że jakiś czas temu strony uzgodniły adekwatny do obowiązującego poziomu w branży wzrost płac. - Pracodawcy muszą przestrzegać uzgodnionych wytycznych - podsumowała przedstawicielka NJF.



Kierowcy chcą więc wzrostu wynagrodzeń - argumentują to również m.in. rosnącymi na przestrzeni pięciu lat cenami towarów i usług konsumpcyjnych. Tylko od stycznia do 2018 do grudnia 2019 ceny te wzrosły o 5 proc. Płace zaś tylko o 3,3 proc.do 4 proc. pokazują dane Norweskiego Urzędu Statystycznego (SSB) i Technicznego Komitetu Obliczeniowego ds. Rozliczeń Dochodu (TBU), przedstawione przez serwis Frifagbevegelse.



Mediacja między stronami rozpocznie się 18 września, ma zakończyć się do północy 19 września.