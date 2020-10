Bezrobocie spada we wszystkich okręgach. Poprawa sytuacji w większości branż

Liczba bezrobotnych zmniejszyła się zwłaszcza wśród pracowników sektora handlu detalicznego. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/wifesun

Pod koniec września w systemie Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej zarejestrowano łącznie 197 900 osób poszukujących pracy, w pełni i częściowo bezrobotnych, informuje NAV w komunikacie prasowym z początku października. Zatrudnienia - w porównaniu z danymi z końca sierpnia - poszukuje obecnie o 18,5 tys. osób mniej.

Pod koniec września w systeme NAV jako całkowicie bezrobotne zarejestrowało się 105,3 tys. osób, co stanowi 3,7 proc. siły roboczej w kraju. To o 16,9 tys. bezrobotnych mniej niż pod koniec sierpnia 2020. Bezrobocie brutto (suma osób całkowicie bezrobotnych i poszukujących pracy) wyniosło 117 800 osób - 4,2 proc. siły roboczej.



NAV podaje, że od połowy sierpnia do połowy września najpierw wzrosła liczba osób zarejestrowanych w systemie jako częściowo bezrobotne, ostatecznie jednak - w porównaniu z końcem sierpnia - zmalała ona o 3,5 tys. osób. Urząd informuje także, że latem częstym zjawiskiem jest zmiana statusu osoby z częściowo na w pełni bezrobotną. Wynika to z faktu, że osoby częściowo bezrobotne mają w tym okresie mniej pracy - dopiero w sierpniu więcej osób wraca do pracy w niepełnym wymiarze godzin.



Poniżej: Wykres przedstawia liczbę osób zarejestrowanych jako w pełni bezrobotne, częściowo bezrobotne, a także poszukujące pracy - dane od pierwszych tygodni 2020, z wyłączeniem tygodnia 16. Na wykresie widać, jak bezrobocie poszybowało w górę w tygodniu 13, 14 i 15 - gdy rozpoczęła się pandemia koronawirusa i norweski rząd zdecydował o zamrożeniu gospodarki.

Mniej odesłanych na permittering, poprawa w wielu branżach NAV informuje, że we wrześniu - w porównaniu z sierpniem - o 25,3 tys. zmalała również liczba osób odesłanych na permittering. - Bezrobocie spadło we wrześniu, co było wynikiem mniejszej liczby osób przebywających na permitteringu - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor ds. pracy i opieki społecznej w NAV, Hans Christian Holte.



Holte dodał także, że bezrobocie spada we wszystkich okręgach w kraju, a sytuacja na rynku poprawia się dla większości grup zawodowych. Największą poprawę widać w handlu detalicznym i sprzedaży - dane NAV pokazują, że liczba osób w pełni bezrobotnych w tej grupie zawodowej utrzymuje się na stałym poziomie. Spadek bezrobocia odnotowano również w turystyce i transporcie, jednak - jak informuje Urząd - te dwa ostatnie sektory nadal borykają się ze skutkami zamrożenia gospodarki. W turystyce i transporcie bowiem liczba w pełni bezrobotnych jest najwyższa spośród wszystkich branż. Najmniejsze bezrobocie obecnie notuje się w sektorze edukacji.

Bezrobocie spada zwłaszcza na północy Dane NAV pokazują, że liczba osób całkowicie bezrobotnych spadła we wszystkich okręgach w kraju, jednak największy spadek odnotowano na północy kraju - w Trøndelag i Troms og Finnmark - liczba osób deklarujących się jako w pełni bezrobotne w tych okręgach zmniejszyła się o 18 proc.



Najwyższą liczbę w pełni bezrobotnych obecnie notuje się w Oslo - 4,9 proc. siły roboczej. Najniższa zaś jest w Nordland- 2,9 proc. siły roboczej.

Pod koniec września liczba osób w pełni bezrobotnych była najwyższa w grupie wiekowej 20-24 lata.

Trend spadkowy się utrzyma NAV prognozuje, że w najbliższym czasie liczba osób całkowicie bezrobotnych będzie się systematycznie zmniejszać. Duży spadek w pełni bezrobotnych i bezrobocia brutto widać zwłaszcza w porównaniu do przełomu marca i kwietnia, kiedy to ponad 300 tys. osób zarejestrowało się jako w pełni bezrobotne, a bezrobocie - w porównaniu do lutego 2020 - wzrosło o 360 proc.