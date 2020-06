8,5 miliarda koron od połowy marca: tyle NAV wypłacił bezrobotnym i odesłanym na permittering

Odkąd w Norwegii wdrożono restrykcyjne środki do walki z koronawirusem, Urząd Pracy i Polityki Społecznej (NAV) rozpatrzył 182 200 wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i wypłacił 5,1 miliarda koron w ramach tego świadczenia, informuje urząd w komunikacie prasowym z 3 czerwca. Ponadto 175 200 osób otrzymało z góry 3,4 miliarda koron z tytułu zasiłku dla bezrobotnych.

Od początku roku do NAV wpłynęło ponad trzykrotnie więcej wniosków o dagpenger niż w całym 2019 r. – 493 300 w porównaniu do 160 500. Do tej pory w 2020 r. urząd rozpatrzył już 223,6 tys. takich wniosków, podczas gdy w całym ubiegłym roku ich liczba wyniosła 157 tys.