Żegnaj, Viken: kontrowersyjny norweski okręg ma zostać ponownie podzielony

Wiele wskazuje na to, że norweski okręg Viken zostanie podzielony na mniejsze jednostki administracyjne. Podczas sobotniego cyfrowego posiedzenia rady nadzorczej Partii Pracy (Ap) głosowano nad propozycją komitetu współpracy w sprawie podzielenia okręgu. Opowiedziała się za tym większość polityków Ap. Rozwiązanie okręgu miałoby nastąpić w 2024 roku.

Viken to okręg we wschodniej Norwegii powstały 1 stycznia 2020 r. w wyniku połączenia trzech innych: Akershus, Buskerud i Østfold. Ogólnokrajowa decyzja o zrealizowaniu tego punktu reformy administracyjnej spotkała się jednak z brakiem akceptacji mieszkańców regionu. W ramach reformy zredukowano liczbę okręgów w Norwegii z 17 do 11.