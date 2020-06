Wyniki z 99,77 proc. obwodów: pewny awans Dudy i Trzaskowskiego do drugiej tury. Polacy blisko frekwencyjnego rekordu

Dane z 27 168 na 27 230 obwodów głosowania (99,77 proc.) wskazują, że pewnym zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich został Andrzej Duda. Zagłosowało na niego 8 412 183 uprawnionych (43,67 proc.). Największą popularnością cieszył się we wschodnich województwach: podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim. W czerwcowych wyborach drugie miejsce zajął Rafał Trzaskowski. Krzyżyk przy jego nazwisku postawiło 5 845 164 wyborców (30,34 proc.). Kandydat KO na prezydenta cieszył się największą popularnością na Pomorzu oraz w Lubuskiem.

Kto ma szansę na zwycięstwo?

W pierwszej turze Andrzej Duda pokonał Rafała Trzaskowskiego różnicą 2,5 mln głosów. Utrzymanie tej przewagi w drugiej turze może być jednak niemożliwe. Elektorat pozostałych kandydatów, Szymona Hołowni, Krzysztofa Bosaka, Roberta Biedronia oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza to około 4,9 mln. Według analiz większości sondażowni, większość przejmie kandydat Koalicji Obywatelskiej. W wyrównanej walce ważne będą również głosy osób, które zmobilizują się w drugiej turze, a nie poszły do lokali w pierwszej. W 2015 roku był to około milion głosujących.