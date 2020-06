Wybory prezydenckie 2020: Polacy w Norwegii głosują inaczej niż w kraju [OFICJALNE WYNIKI]

Poznaliśmy dane z wszystkich obwodów głosowania znajdujących się w Norwegii. Polonia norweska stawiała przede wszystkim na Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że 29 czerwca jest pierwszym i ostatnim dniem, w którym można dopisać się do spisu wyborców.

Jak wynika z danych Obwodowych Komisji Wyborczych, frekwencja w Norwegii wyniosła 73,17 proc. Oznacza to, że spośród 13867 zarejestrowanych wyborców, 10146 osób odesłało do Konsulatu karty. Jak informowała część Polaków mieszkających w Norwegii, nie każdy otrzymał szansę oddania głosu, z powodu opóźnień w działaniu poczty.

Osoby, które chcą wziąć udział w drugiej turze wyborów, a głosowały już w pierwszej, nie muszą się martwić. Pozostaną one w spisie wyborców, a Konsulat wyśle im pakiety wyborcze. Jak informuje MSZ, osoba która nie była ujęta w spisie wyborców u konsula przed I turą, a chce głosować za granicą w II turze korespondencyjnie, powinna zgłosić się do konsulatu tuż po dniu pierwszego głosowania, czyli 29 czerwca. Termin dopisywania się mija o północy, z 29 na 30 czerwca.

Wniosek można złożyć korzystając z elektronicznego systemu rejestracji wyborców eWybory. Ponadto, dozwolone są zgłoszenia ustne (wymagające osobistego stawiennictwa), pisemne oraz przy pomocy telefaksu. Wniosek musi zawierać: nazwisko imię (imiona) imię ojca data urodzenia numer PESEL miejsce pobytu wyborcy za granicą numer telefonu / adres e-mail numer paszportu / numer dowodu osobistego adres, pod który wysłany ma zostać pakiet wyborczy miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce Przypominamy, że na dołączenie do spisu wyborców jest jeden dzień. ~MSZ

Norweska prasa o wyborach w Polsce

Aftenposten zwraca uwagę, że urzędujący prezydent nie wykorzystał szansy na zwycięstwo w pierwszej turze. Nazywa go również lojalnym zwolennikiem konserwatywnej partii Prawo i Sprawiedliwość. Zaznacza, że kibicuje mu również Donald Trump. Z kolei Rafał Trzaskowski opisywany jest jako proeuropejski polityk, którego zadaniem będzie zapoczątkowanie reform, które zniwelują skutki szkodliwych działań obozu rządzącego. Dziennikarze Aftenposten zwracają również uwagę, że Andrzej Duda legitymizuje działania PiSu, które prowadzą do konfliktu z UE. Wyszczególniają, że ma on negatywne zdanie o osobach LGBT+ i wspiera prawicowy populizm.