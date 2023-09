Wybory samorządowe 2023 w Norwegii. Kraj fiordów czekają wielkie polityczne zmiany?

Głosujący wybiorą przedstawicieli do rad gmin i okręgów. Fot. norweski Urząd ds. Wyborów

Do 10 września ponad 1,465 mln wyborców oddało głos podczas tegorocznych wyborów samorządowych w Norwegii. Większość z nich – 1 278 849 pochodzi z kart wrzuconych do urn podczas głosowania przedterminowego. Mieszkańcy kraju fiordów mają w poniedziałek ostatnią szansę na wskazanie deputowanych do rad gmin i okręgów.

W dzień wyborów samorządowych głosujący mogą skorzystać z przysługującego im prawa jedynie w lokalu wyborczym dopasowanym do nazwiska na podstawie spisu ludności. Adres placówki dostępny jest na karcie wyborczej. Szczegółowe informacje przekazuje Urząd ds. Wyborów za pośrednictwem portalu www.valglokaler.no . Na liście znajduje się 1879 komisji.

Polacy mieszkający w Norwegii mogą wziąć udział w głosowaniu, o ile do końca 2023 roku ukończą 18 lat i widnieją w rejestrze ludności co najmniej od 11 września 2020 roku.

Wielki sukces Erny Solberg? Z tzw. supersondażu opublikowanego przez TV2 10 września wieczorem wynika, że wielkim zwycięzcą wyborów samorządowych może być Partia Konserwatywna. – Jeśli wyniki sondaży okażą się prawidłowe, Partia Konserwatywna uzyska po tegorocznych wyborach długo wyczekiwany tytuł największego ugrupowania Norwegii – przewiduje TV2. Do takiej sytuacji nie doszło od 1924 roku. Przed latach 2013 i 2017 rząd udało się stworzyć Ernie Solberg. Konserwatyści nie wygrywali jednak w głosowaniu powszechnym, a zyskiwali lepsze zdolności koalicyjne przez wysokie wyniki Partii Postępu, chadeków i liberałów. Najwięcej głosów w skali kraju zdobywała Partia Pracy. Podobnie wyglądały wyniki wyborów samorządowych.

W największych miastach Norwegii w wyborach może zwyciężyć Partia Konserwatywna. Nie oznacza to, że obejmie władzę. W samorządach dużym poparciem cieszą się m.in. Zieloni, Czerwoni i Socjalistyczna Lewica, które sprzyjają Partii Pracy i z tym ugrupowaniem zawiązują koalicję.Na zdjęciu (od lewej): premier Jonas Gahr Støre i przewodnicząca Partii Konserwatywnej Erna Solberg. Fot. Benjamin A. Ward/Stortinget (Flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0)





Partia Konserwatywna – 25, 6 proc.

Partia Pracy – 20,9 proc.

Partia Postępu – 11,4 proc.

Socjalistyczna Lewica – 8,2 proc.

Partia Centrum – 7,9 proc.

Partia Liberalna – 5,1 proc.

Partia Czerwonych – 4,7 proc.

Partia Chrześcijańskich Demokratów – 4,5 proc.

Partia Zielonych – 4,4 proc.

Partia Przemysłu i Biznesu – 3,1 proc.

Inne – 4,1 proc.

Jeśli wyniki sondażu przełożyłyby się na poniedziałkowe głosowanie, w porównaniu z wyborami samorządowymi w 2019 roku ze stratą poparcia zmierzą się Partia Centrum (6,5 proc.), Partia Pracy (3,9 proc.) i Zieloni (2,4 proc.). Na największy wzrost mogą liczyć konserwatyści (5,5 proc.), Partia Postępu (3,2 proc.) oraz Socjalistyczna Lewica (2,1 proc.). Część wyborców przekazało także głosy Partii Przemysłu i Biznesu, która nie startowała cztery lata temu.



W niedzielę, 10 września lokale wyborcze otwarto w 146 gminach. W poniedziałek wyborczy komisje rozpoczęły pracę we wszystkich gminach Norwegii. W zależności od miejscowości, uprawnienie wyborcy mogą głosować do 20:00 lub 21:00.



