Wybory prezydenckie w Polsce: decyzja w ciągu 14 dni

Komisja senacka wraca dziś do rozpatrywania nowej ustawy dotyczącej wyborów prezydenckich 2020. Dokument trafił już 13 maja do Izby Wyższej parlamentu. Zgodnie z ustawą głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych dla wszystkich lub korespondencyjnie dla chętnych. Ustawa ta zakłada ponowną rejestrację kandydatów z 10 maja i daje prawo startu nowym kandydatom. Akt prawny najprawdopodobniej popołudniem 1 czerwca trafi na posiedzenie plenarne, a jutro zostanie przegłosowany wraz z poprawkami.

Wyścig z czasem

Kancelaria premiera Mateusza Morawieckiego czekała na publikację ustawy trzy tygodnie, co argumentuje dokładnymi analizami prawnymi. Koalicja Obywatelska uważała to za celową opieszałość. W niedzielę 31 maja Cezary Tomczyk z KO zapowiedział, że w poniedziałek jego ugrupowanie złoży zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z brakiem publikacji uchwały. Miało się to odbyć przed południem, ale straciło na ważności, ponieważ przed godziną 8 opublikowano uchwałę PKW.