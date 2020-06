Odrzucone zgłoszenia do spisu wyborców i brak pakietów do głosowania: Polonia zgłasza problemy przy organizacji wyborów prezydenckich

Polacy mieszkający w Norwegii boją się, że nie zdążą oddać głosu. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Polacy mieszkający w Norwegii zgłaszają nam problemy dotyczące nadchodzących wyborów prezydenckich. Boją się, że nie zdążą dostarczyć na czas kopert zwrotnych z pakietami do głosowania. Ponadto część zgłoszeń dotycząca dopisania do spisu wyborczego została odrzucona. Jak informuje Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo, działania służb dyplomatycznych w Norwegii przebiegły bez zarzutów i są dostosowane do kalendarza wyborczego.

W poniedziałek 22 czerwca grupy dyskusyjne Polonii norweskiej zalała fala pytań związanych z nadchodzącymi wyborami. Większość z nich dotyczyła nieotrzymania pakietów wyborczych. Problemy Polacy zgłaszali także w wiadomościach do nas. – Dziś mija termin ostateczny doręczenia pakietów wyborczych w najbliższych wyborach. Niestety, nic nie otrzymaliśmy mimo, że jestesmy zarejestrowani na wybory w Norwegii. Co możemy zrobić? – zapytał naszą redakcję pan Robert. – Ambasada w Oslo dopiero w piątek o czternastej wysłała karty do głosowania. Dosyć, że musimy pokryć na własny koszt odesłanie kart, to jeszcze nie wiadomo, czy nasze głosy zostaną policzone. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak działa norweska Poczta. Dzisiaj jest 22 czerwca, a karty wyborcze nie dotarły. Wiele osób jest oburzonych, iż może być tak, że nasze głosy nie dotrą na czas – skomentowała sprawę pani Joanna.

„Organizujemy głosowanie zgodnie z kalendarzem wyborczym” Do licznych wiadomości przesyłanych przez Polaków mieszkających w Norwegii ustosunkował się Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.

Uprzejmie informujemy, iż Wydział Konsularny organizuje wybory zgodnie z kalendarzem wyborczym dot. organizacji wyborów za granicą (Załącznik do Postanowienia Marszalka Sejmu z dnia 03.06.2020r Dz.U poz. 988, w zw. z Ustawą z dnia 02.06. 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U z 2020 r., poz. 979).~Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

Jak zauważyli przedstawiciele Konsulatu, organizacja wyborów za granicą ograniczona jest kalendarzem wyborczym. – Wyborcy, którzy zapisali się do wyborów na dzień 10.05.2020, mogli zgłosić konsulowi chęć głosowania w wyborach korespondencyjnych do dnia 16.06.2020, godz. 24 , zgodnie z przepisami. Nie było zatem możliwe we wcześniejszym terminie dokonanie zamknięcia spisu wyborczego i podjęcie kolejnych czynności, zgodnie z kalendarzem wyborczym. Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie nr 21 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania treści kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. oraz karta do głosowania (wraz z instrukcją jej wydrukowania) została przekazana za granicę w dniu 16.06. Karty te winny zostać wydrukowane oraz opatrzone pieczęciami konsula i Obwodowej Komisji Wyborczej. Następnie pakiety wyborcze należało skompletować, spakować (w liczbie ponad 14 000 pakietów) i dokonać ich wysyłki – w sposób określony przepisami. Pakiety zostały wysłane bezzwłocznie, w najszybszym, możliwym terminie, tj. w dniu 19.06.2020 (termin ustawowy upływał z dniem 22.06.2020) – poinformował nas Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.



Jak twierdzą służby dyplomatyczne, urzędnicy są w ciągłym kontakcie z norweską pocztą. – Ambasada RP wystosowała nadto list do Dyrekcji Poczty Norweskiej z prośbą o dołożenie szczególnej staranności i wzmożenie wysiłków, aby w najszybszym możliwym terminie przesyłki zostały doręczone do odbiorców, zaś pakiety zwrotne – na adres konsula. Do wyborców apelujemy natomiast o niezwłoczne odsyłanie pakietów z kartami wyborczymi – na adres zwrotny konsula – stwierdzili przedstawiciele konsulatu.

Screenshot, Facebook - Polacy w Oslo

„Szanujemy niepokój wyborców” Jak zaznacza Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo, wszystkie działania dotyczące wyborów wynikały z terminów ustawowych, ustalonych kalendarzem wyborczym, z uchwał PKW oraz Okręgowej Komisji Wyborczej. – Zapewniamy, iż konsulat dokłada nie tylko należytej staranności, ale podejmuje nadzwyczajne wysiłki, aby wybory zostały zorganizowane jak najlepiej. Nadmieniamy jednak, iż narzucone terminy dot. wyborów są terminami ustawowymi; na termin otrzymania wzoru karty wyborczej konsulat nie miał wpływu, bowiem czynności te związane były z ustaleniem i przesłaniem wzoru karty do głosowania przez PKW oraz Okręgową Komisję Wyborczą – komentują sprawę urzędnicy. – Szanujemy niepokój wyborców, dotyczący doręczenia pakietów, ale – jak nadmieniliśmy – konsul musi podejmować czynności wyborcze zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Koperta zwrotna może zostać odesłana do konsula pocztą, przesyłką kurierską lub doręczona osobiście przez wyborcę lub przez osobę pośredniczącą, na adres konsula podany na kopercie zwrotnej (Ambasada RP w Oslo, Olav Kyrres plass 1), do dnia 26.06.2020 (w godzinach urzędowania). Koperty zwrotne dostarczone przez wyborcę za pośrednictwem operatora wykonującego usługi pocztowe lub przewozowe (także kuriera) w dniu głosowania, po jego rozpoczęciu, konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej wskazanej do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego do zakończenia głosowania.~Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo

Co z odrzuconymi zgłoszeniami? Część Polaków mieszkających w Norwegii zgłaszała jeszcze jeden problem. Twierdzili, że pomimo dopełnienia wszelkich formalności, ich zgłoszenia dotyczące dopisania do spisu wyborców zostały odrzucone. – Informujemy, iż kilka tysięcy wyborców w okręgu konsularnym w Oslo dokonało prawidłowo i skutecznie powyższej czynności elektronicznie, poprzez system ewybory. Znaczna grupa wyborców w ogóle nie podjęła czynności przerejestrowania z wyborów osobistych na wybory korespondencyjne (mimo zamiaru wzięcia w nich udziału), albowiem zapewne mylnie przypuszczała, że przerejestrowanie nastąpi automatycznie, bez podjęcia przez nich jakichkolwiek, dodatkowych czynności (choć rozpowszechnione informacje, także zamieszczone na stronie internetowej Ambasady RP w Oslo - wyraźnie wskazywały na konieczność dokonania przerejestrowania przez wyborcę) – poinformował konsulat.

Screenshot, Facebook - Polacy w Norwegii

– Niektórzy wyborcy nie zakończyli prawidłowo rejestracji, poprzestając na informacji o „zaakceptowaniu wniosku” i nie podejmując dalszych czynności, zgodnie ze wskazaniami systemu, które winny być zakończone komunikatem e-mailowym „o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia”. Część wyborców mogła nie otrzymać e-maili zwrotnych z kodem do potwierdzenia zmiany sposobu głosowania, gdyż były blokowane przez ich dostawców poczty elektronicznej. Jeszcze inna część wyborców, którzy uprzednio zarejestrowali się do wyborów 10 maja, wybierała opcję „rozpocznij rejestrację”, zamiast opcji ”zmień sposób głosowania”- multiplikując zgłoszenia. Wprawdzie system sugerował wówczas kontakt z Wydziałem Konsularnym, ale nie wszyscy skorzystali z tej możliwości w terminie, kiedy reklamacja mogła być rozpatrzona (tj. do upływu ustawowego terminu, przewidzianego do wysłania pakietów wyborczych - 22.06.2020). Osoby, którym nie udało się skutecznie dokonać powyższej rejestracji i nie otrzymały potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, powinny były niezwłocznie zgłosić problemy Wydziałowi Konsularnemu. Konsulat nie otrzymuje automatycznie informacji z systemu wyborczego o nieskutecznych próbach rejestracji – wyjaśniają sprawę służby dyplomatyczne.

Co z ewentualną drugą turą wyborów? Jak informuje Wydział Konsularny, nieskuteczna rejestracja do I tury wyborów nie stanowi przeszkody do zarejestrowania się przez wyborcę do ewentualnej II tury wyborów. Jedynym terminem tej rejestracji jest 29 czerwca. – Rejestracji można dokonać elektronicznie za pośrednictwem systemu ewybory, telefonicznie, faxem, lub mailowo, osobiście – w Wydziale Konsularnym lub przesyłając druk zgłoszenia, zgodnie ze wzorem na stronie Placówki, do Wydziału Konsularnego. Także w ewent. II turze istnieje możliwość doręczenia koperty zwrotnej osobiście lub przez osobę pośredniczącą na adres konsula (Ambasada RP w Oslo, Olav Kyrres Plass 1, przez operatora pocztowego lub kuriera – podsumowuje sprawę Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo.