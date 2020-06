Wybory prezydenckie 2020: ostatni dzień na zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Jak informuje MSZ, do 15 czerwca 2020 roku należy zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Służby konsularne zachęcają do samodzielnego zgłaszania się poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że osoby wpisane do spisu wyborców w maju mogą wziąć udział w nadchodzących wyborach. – Jeżeli byłeś wpisany do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., to będziesz mógł zagłosować także w wyborach 28 czerwca 2020 r. Jeżeli zmieniłeś miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierzasz głosować korespondencyjnie, to powinieneś najpóźniej do 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego wcześniej zgłosiłeś zamiar głosowania – informuje resort.



Wybory prezydenckie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 28 czerwca 2020. Głosy będzie można oddać od 7:00 do 21:00. W kampanii wyborczej udział bierze 11 kandydatów.