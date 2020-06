Polonia w Norwegii zagłosuje korespondencyjnie: wybory prezydenta RP 2020

Wyborcy, którzy chcą wziąć udział w wyborach w obwodach głosowania w Królestwie Norwegii w trybie korespondencyjnym, a nie dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z uprzednio planowanymi wyborami osobistymi w dniu 10 maja br., powinni zgłosić się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula,Wydział Konsularny zachęca, by zarejestrować się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-wybory . Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z wcześniej planowanym głosowaniem osobistym w wyborach w dniu 10 maja br. - jeśliobecnie możliwy wyłącznie w formie głosowania korespondencyjnego, powinnizawiadomić konsula o swoim zamiarze. Wydział Konsularny sugeruje, by zalogować się do platformy e-wybory, wybrać pole „”, a następnie dokonać stosownej zmiany zgodnie z instrukcją postępowania.Wyborcy, którzy dokonali zgłoszenia do spisu wyborców w dwóch obwodach głosowania w Norwegii w związku z wcześniej planowanym głosowaniem osobistym w wyborach w dniu 10 maja br. – a– powinni najpóźniej do) zawiadomić konsula o swoim zamiarze. W tym celu Wydział prosi o przesłanie na adres mailowy oslo.amb.wk@msz.gov.pl maila z informacją w tytule „” potwierdzającego wniosek oraz zawierającego m.in. 3 dane jednoznacznie identyfikujące wyborcę.Wydział Konsularny informuje ponadto, iż wyborcy którzy zmieniają miejsce pobytu mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ambasady RP w Oslo.