W norweskiej polityce nie będzie rewolucji: Partia Postępu bez szans na premiera
29 sierpnia 2025 12:11
Guri Melby pełniła funkcję ministry ds. edukacji w rządzie Erny Solberg (z lewej). flickr.com/ Statsministerens kontor/ fot. Eirin Larsen, SMK/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
Chodzi o postulaty klimatyczne
Partia Liberalna (Venstre) dysponuje kluczowymi mandatami, które mogą przesądzić o układzie sił po stronie prawicy. Bez ich wsparcia żadna kandydatura na premiera nie ma szans na większość w Stortingu.
Oznacza to, że nawet jeśli blok prawicowy zdobędzie przewagę, Sylvi Listhaug z Partii Postępu nie zbuduje poparcia potrzebnego do utworzenia rządu. W praktyce blokada ta sprawia, że jedyną realną kandydatką na premiera z ramienia prawicy pozostaje Erna Solberg.
Sylvi Listhaug nie będzie premierem?
Polityk nie chciał natomiast odnosić się do ewentualnej współpracy w sytuacji, gdyby rząd próbowała utworzyć liderka Partii Postępu Sylvi Listhaug. Partia Liberalna (Venstre) podtrzymuje, że nadrzędnym celem pozostaje odsunięcie obecnego gabinetu, uznawanego za niewystarczająco proklimatyczny.
