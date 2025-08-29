Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

W norweskiej polityce nie będzie rewolucji: Partia Postępu bez szans na premiera

Emil Bogumił

29 sierpnia 2025 12:11

W norweskiej polityce nie będzie rewolucji: Partia Postępu bez szans na premiera

W norweskiej polityce doszło do kolejnego zwrotu. Partia Liberalna (Venstre) oficjalnie zadeklarowała, że jeśli po wyborach powstanie większość po stronie partii prawicowych, to utworzony zostanie rząd prawicowy. Stanowisko potwierdzili przewodnicząca i wiceprzewodniczący ugrupowania.

W ostatnich tygodniach stanowisko Partii Liberalnej (Venstre) w kwestii powyborczych koalicji budziło liczne wątpliwości. Padały sprzeczne wypowiedzi dotyczące możliwej współpracy zarówno z prawicą, jak i z obecnym premierem Jonasem Gahr Støre z Partii Pracy. Liderka Guri Melby unikała dotąd jednoznacznej deklaracji, podkreślając, że dynamika kampanii może wpływać na decyzje partii. 27 sierpnia Abid Raja, wiceprzewodniczący Partii Liberalnej, wprost zadeklarował jednak, że ugrupowanie poprze rząd z Erną Solberg z Partii Konserwatywnej na czele.
Polityczna zmiana w Norwegii niemożliwa? Wszystko przez wyborców kanapowych

Chodzi o postulaty klimatyczne

Jeszcze kilka dni wcześniej Melby mówiła, że brak realizacji kluczowych postulatów klimatycznych Partii Liberalnej (Venstre) może oznaczać zgodę na dalsze rządy Støre, nawet przy przewadze prawicy. Wypowiedź ta wywołała dyskusję i interpretacje, jakoby partia pozostawiła otwarte drzwi do porozumienia z obecną koalicją. Raja odrzucił jednak takie sugestie, twierdząc, że słowa Melby zostały niewłaściwie interpretowane. Według niego stanowisko ugrupowania jest jasne – celem jest zmiana rządu.

Partia Liberalna (Venstre) dysponuje kluczowymi mandatami, które mogą przesądzić o układzie sił po stronie prawicy. Bez ich wsparcia żadna kandydatura na premiera nie ma szans na większość w Stortingu.

Oznacza to, że nawet jeśli blok prawicowy zdobędzie przewagę, Sylvi Listhaug z Partii Postępu nie zbuduje poparcia potrzebnego do utworzenia rządu. W praktyce blokada ta sprawia, że jedyną realną kandydatką na premiera z ramienia prawicy pozostaje Erna Solberg.

Sylvi Listhaug nie będzie premierem?

Partia Liberalna (Venstre) zapewnia, że jedyną kandydatką na premiera, którą ugrupowanie poprze, jest Erna Solberg z Partii Konserwatywnej. Raja zaznaczył, że to Solberg jako jedyna jest w stanie zbudować większość w parlamencie.

Polityk nie chciał natomiast odnosić się do ewentualnej współpracy w sytuacji, gdyby rząd próbowała utworzyć liderka Partii Postępu Sylvi Listhaug. Partia Liberalna (Venstre) podtrzymuje, że nadrzędnym celem pozostaje odsunięcie obecnego gabinetu, uznawanego za niewystarczająco proklimatyczny.
