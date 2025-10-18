Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu
Zaskakująca oferta Pożyczki z Norwegii Nawet 500 000 NOK Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr. Poznaj ofertę

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Polityka

„Wstyd, ból i krzywda”. Kościół Norwegii z publicznymi przeprosinami wobec osób LGBT+

Redakcja

18 października 2025 12:50

Kopiuj link
„Wstyd, ból i krzywda”. Kościół Norwegii z publicznymi przeprosinami wobec osób LGBT+

Najwyższe władze Kościoła Norwegii na tle London Pub (16.10.2025). Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke

Kościół Norwegii ogłosił publiczne przeprosiny wobec osób LGBT+, wskazując na „wstyd, ból i krzywdę”, których doświadczyły z powodu działań i postaw instytucji. Najwyższe władze organizacji podziękowały także wszystkim osobom, które doprowadziły do zmian w strukturach.
FHI - Badanie zdrowia publicznego w Norwegii
Reklama
Wybór miejsca wygłoszenia przeprosin miał znaczenie symboliczne. London Pub od prawie pięciu dekad jest przestrzenią bezpieczną dla osób LGBT+, a 25 czerwca 2022 r. był miejscem ataku terrorystycznego w czasie Oslo Pride. W wystąpieniu podkreślono, że Kościół już w 2022 r. uznał, iż instytucja wyrządziła osobom LGBT+ ból i krzywdę, a obecne „przepraszam” jest konsekwencją tamtego stanowiska.

Biskupi wskazali, że nie traktują tego dnia ani jako startu, ani jako finału procesu, ale jako istotny kamień milowy. Zaznaczono również, że przeprosiny idą w parze z dalszym dialogiem z organizacjami i środowiskiem.
Religia w odwrocie. W życiu kościołów i grup wyznaniowych uczestniczy mniej niż połowa Norwegów

Kościół Norwegii przyznał się do błędów

W mowie wyliczono konkretne obszary, w których doszło do naruszeń: odmawianie ślubów parom jednopłciowym oraz długoletni brak modlitwy i błogosławieństwa dla takich związków. Wskazano praktyki wykluczania osób kwalifikowanych z pracy i wolontariatu w Kościele z powodu orientacji lub życia rodzinnego.

Podniesiono, że HIV i AIDS bywały przedstawiane jako „kara Boża”, co legitymizowało stygmatyzację osób żyjących z HIV i ich bliskich. Zwrócono też uwagę, że kościelne przestrzenie wciąż nie są wystarczająco bezpieczne dla osób transpłciowych oraz osób wykraczających poza normy dotyczące płci i relacji.
W ostatnich latach przełomem było uczestnictwo najwyższych władz Kościoła Norwegii w paradzie Oslo Pride.

W ostatnich latach przełomem było uczestnictwo najwyższych władz Kościoła Norwegii w paradzie Oslo Pride.Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke

Tak zmienia się Kościół Norwegii

Naczelny biskup Kościoła Norwegii, Olav Fykse Tveit, przypomniał o zmianach instytucjonalnych w ostatnich latach. W 2007 r. Kościół dopuścił „osoby homoseksualne w związkach partnerskich” do święceń i posług, a w 2016 r. przyjął możliwość ślubów par jednopłciowych w Kościele.

W 2020 r. opublikowano raport o doświadczeniach pracowników LGBT+ („Å være en sak”), wskazujący m.in. na obciążenia związane z mniejszościowym stresem. W październiku 2025 r. przedstawiono raport o doświadczeniach osób transpłciowych w kościelnych wspólnotach. Biskupi podkreślili odpowiedzialność Kościoła jako pracodawcy i potrzebę działań na rzecz bezpiecznego środowiska pracy.
0
0
0
0
0
Twój polski terapeuta w Norwegii
Daria Worytko i Weronika Bauer - terapia indywidualna i dla par. Oslo lub online
reklama

Moja Norwegia poleca

ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Oslo, okręg miasta
Ciesla szalunkowy - betoniarz
Przejdź do ogłoszenia
Ciesla szalunkowy - betoniarz Troll Rental 2 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Stillas utleie As Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta
Brukarz - kamieniarz
Przejdź do ogłoszenia
Brukarz - kamieniarz Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Szkolenia Online 96015
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Badanie zdrowia publicznego w Norwegii. FHI prosi Polaków o pomoc – sprawdź, czy dostałeś SMS!
Cała Norwegia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Przejdź do ogłoszenia
Parkieciarz - Cykliniarz (Norwegia, Oslo i okolice)
Oslo, okręg miasta
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Przejdź do ogłoszenia
POSZUKUJEMY PŁYTKARZA
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.