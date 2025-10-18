„Wstyd, ból i krzywda”. Kościół Norwegii z publicznymi przeprosinami wobec osób LGBT+

Najwyższe władze Kościoła Norwegii na tle London Pub (16.10.2025). Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke

Kościół Norwegii ogłosił publiczne przeprosiny wobec osób LGBT+, wskazując na „wstyd, ból i krzywdę”, których doświadczyły z powodu działań i postaw instytucji. Najwyższe władze organizacji podziękowały także wszystkim osobom, które doprowadziły do zmian w strukturach.

Wybór miejsca wygłoszenia przeprosin miał znaczenie symboliczne. London Pub od prawie pięciu dekad jest przestrzenią bezpieczną dla osób LGBT+, a 25 czerwca 2022 r. był miejscem ataku terrorystycznego w czasie Oslo Pride. W wystąpieniu podkreślono, że Kościół już w 2022 r. uznał, iż instytucja wyrządziła osobom LGBT+ ból i krzywdę, a obecne „przepraszam” jest konsekwencją tamtego stanowiska.



Biskupi wskazali, że nie traktują tego dnia ani jako startu, ani jako finału procesu, ale jako istotny kamień milowy. Zaznaczono również, że przeprosiny idą w parze z dalszym dialogiem z organizacjami i środowiskiem.

Kościół Norwegii przyznał się do błędów W mowie wyliczono konkretne obszary, w których doszło do naruszeń: odmawianie ślubów parom jednopłciowym oraz długoletni brak modlitwy i błogosławieństwa dla takich związków. Wskazano praktyki wykluczania osób kwalifikowanych z pracy i wolontariatu w Kościele z powodu orientacji lub życia rodzinnego.



Podniesiono, że HIV i AIDS bywały przedstawiane jako „kara Boża”, co legitymizowało stygmatyzację osób żyjących z HIV i ich bliskich. Zwrócono też uwagę, że kościelne przestrzenie wciąż nie są wystarczająco bezpieczne dla osób transpłciowych oraz osób wykraczających poza normy dotyczące płci i relacji.

W ostatnich latach przełomem było uczestnictwo najwyższych władz Kościoła Norwegii w paradzie Oslo Pride.Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke

Tak zmienia się Kościół Norwegii Naczelny biskup Kościoła Norwegii, Olav Fykse Tveit, przypomniał o zmianach instytucjonalnych w ostatnich latach. W 2007 r. Kościół dopuścił „osoby homoseksualne w związkach partnerskich” do święceń i posług, a w 2016 r. przyjął możliwość ślubów par jednopłciowych w Kościele.



W 2020 r. opublikowano raport o doświadczeniach pracowników LGBT+ („Å være en sak”), wskazujący m.in. na obciążenia związane z mniejszościowym stresem. W październiku 2025 r. przedstawiono raport o doświadczeniach osób transpłciowych w kościelnych wspólnotach. Biskupi podkreślili odpowiedzialność Kościoła jako pracodawcy i potrzebę działań na rzecz bezpiecznego środowiska pracy.