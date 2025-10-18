„Wstyd, ból i krzywda”. Kościół Norwegii z publicznymi przeprosinami wobec osób LGBT+
18 października 2025 12:50
Najwyższe władze Kościoła Norwegii na tle London Pub (16.10.2025). Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke
Biskupi wskazali, że nie traktują tego dnia ani jako startu, ani jako finału procesu, ale jako istotny kamień milowy. Zaznaczono również, że przeprosiny idą w parze z dalszym dialogiem z organizacjami i środowiskiem.
Kościół Norwegii przyznał się do błędów
Podniesiono, że HIV i AIDS bywały przedstawiane jako „kara Boża”, co legitymizowało stygmatyzację osób żyjących z HIV i ich bliskich. Zwrócono też uwagę, że kościelne przestrzenie wciąż nie są wystarczająco bezpieczne dla osób transpłciowych oraz osób wykraczających poza normy dotyczące płci i relacji.
W ostatnich latach przełomem było uczestnictwo najwyższych władz Kościoła Norwegii w paradzie Oslo Pride.Fot. Bo Mathisen/Den norske kirke
Tak zmienia się Kościół Norwegii
W 2020 r. opublikowano raport o doświadczeniach pracowników LGBT+ („Å være en sak”), wskazujący m.in. na obciążenia związane z mniejszościowym stresem. W październiku 2025 r. przedstawiono raport o doświadczeniach osób transpłciowych w kościelnych wspólnotach. Biskupi podkreślili odpowiedzialność Kościoła jako pracodawcy i potrzebę działań na rzecz bezpiecznego środowiska pracy.
Raport Norwegia
