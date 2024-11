Władze regionalne do likwidacji? To nowe marzenie norweskiej prawicy

Przeciwnicy reformy twierdzą, że nowy system nie będzie dostosowany do potrzeb małych i średnich gmin. Fot. Simo Räsänen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Krystalizuje się program największych norweskich partii politycznych przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią 2025 roku. Coraz poważniejszym postulatem stała się reforma administracyjna, której skutekiem może być likwidacja regionalnego szczebla samorządu. Opowiadają się za nim Partia Konserwatywna oraz Partia Postępu.

Dwie największe partie norweskiej prawicy opowiedziały się za ograniczeniem norweskiej administracji jedynie do dwóch szczeblów – państwowego i gminnego. Obowiązki władz regionalnych, czyli okręgowych (fylkeskommunen) miałoby przejąć państwo lub gmina. Konserwatyści i Partia Postępu mówią o różnych scenariuszach. Dyskutowane jest zachowanie obecnego podziału gmin. Połączenie ich w 100-150 większych podmiotów lub wymuszenie na władzach samorządowych tworzenie związków międzygminnych, które umożliwią finansowanie zadań obecnie realizowanych przez fylkeskommunen.



Postulat jako pierwsza przedstawiła Partia Konserwatywna. Decyzję o włączeniu go do programu partyjnego podjęto 26 marca 2023 roku na krajowym zjeździe partii. Politycy podjęli wówczas decyzję, że Norwegii wystarczą dwa poziomy administracji – państwowy i gminny.