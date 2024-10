Polityczne trzęsienie ziemi w Norwegii? Ta partia jeszcze nie stała na czele rządu

Wyniki sondaży z ostatnich tygodni nie pozostawiają złudzeń, jeśli wybory parlamentarne w Norwegii odbyłyby się teraz, doszłoby do zmian na stanowiskach rządzących. Szczególnie zauważalna jest zmiana poparcia Partii Postępu. Ugrupowanie cieszy się największym wzrostem zaufania.

Gdyby wybory parlamentarne w Norwegii odbyły się w październiku 2024 roku, Partia Konserwatywna zdobyłaby 42 mandaty. Kolejne 40 przypadłoby Partii Postępu, a 36 Partii Pracy. W podziale uczestniczyłyby także: – Socjalistyczna Lewica – 17 mandatów, – Czerwoni – 11 mandatów, – Liberałowie – 11 mandatów, – Partia Centrum – 9 mandatów, – Zieloni – 2 mandaty, – Chadecy – 1 mandat. Olbrzymim zyskiem liczby deputowanych do Stortingu może pochwalić się Partia Postępu. Ugrupowanie, w porównaniu z obecnym rozkładem sił w parlamencie, zyskałoby 19 przedstawicieli i przedstawicielek. Kolejne sześć osób zasiliłoby skład konserwatystów, cztery Socjalistycznej Lewicy, a po trzy liberałów i Partii Czerwonych.

Z największym spadkiem liczby deputowanych muszą liczyć się Centrum (19) oraz Partia Pracy (12). Dwóch parlamentarzystów nie wprowadziliby norwescy chadecy, a jednego Partia Zielonych. Łącznie centrolewicowa koalicja mogłaby liczyć na 75 głosów. Partie centroprawicy zdobyłby ich 94. Do uzyskania niezbędnej większości należy dysponować większością 85 miejsc w Stortingu. Ewentualna koalicja Partii Konserwatywnej i Partii Postępu może liczyć na poparcie 82 osób w parlamencie. Obecny rząd dysponuje 76 deputowanymi.

Partia Postępu zrobiła krok naprzód. To faworyt wyborców

Lars Nehru Sand, komentator polityczny NRK, zwrócił uwagę, że Partia Postępu zyskuje wyborców w dwóch przestrzeniach: – niezadowolonych z polityki rządu (przepływ z Partii Pracy i Centrum), – niezadowolonych z postaw Partii Konserwatywnej). W obecnej walce o głosy pomiędzy największymi partiami najbardziej zyskuje Partia Postępu. Ugrupowanie może liczyć na poparcie 49 tys. dotychczasowych wyborców laburzystów i takiej samej liczby głosujących na Centrum. Powody do zmartwień mają jednak konserwatyści. Niemal 70 tys. osób, które w 2021 roku głosowało na organizację Erny Solberg, w październiku 2024 roku postawiłoby na Partię Postępu.

Jak zwraca uwagę Lars Nehru Sand, przed Partią Postępu pojawiły się obecnie dwa zadania. Pierwsze to dalsza rywalizacja z partiami rządzącymi i doprowadzenie do zwycięstwa koalicji centroprawicowej. Drugie, to dystansowanie się od Partii Konserwatywnej i kreowanie na alternatywę wśród prawicy. Sukces na obu polach może sprawić, że w 2025 roku Norwegia zyska pierwszą premier z Partii Postępu.