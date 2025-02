„Wina Trumpa”. Norweska organizacja charytatywna zawiesza pomoc w dwudziestu krajach

Pomagająca uchodźcom na całym świecie organizacja Flyktninghjelpen, na arenie międzynarodowej znana pod nazwą Norwegian Refugee Council, znacząco ograniczy swoją działalność. To efekt wstrzymującej amerykańskie wsparcie dla organizacji humanitarnych niedawnej decyzji Donalda Trumpa.

W zeszłym roku współfinansowaną przez USA pomocą NRC objęto 1,6 miliona osób (uchodźców wojennych, politycznych czy klimatycznych). W tym roku to się najpewniej nie uda. W wyniku działań prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa organizacja w jednej chwili straciła znaczną część finansowania. Bez uprzedzenia i bez czasu na przygotowanie się. Jak powiedział podczas konferencji prasowej szef NRC, Jan Egeland, tego typu sytuacja nie zdarzyła się nigdy wcześniej w 79-letniej historii organizacji.