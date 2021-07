Węgry nie dostaną nic. Norwegia wycofuje ponad 2 miliardy koron z funduszy EOG

23 lipca norweskie MSZ opublikowało komunikat , w którym poinformowało, że Węgry tracą dostęp do Funduszy Norweskich. Rząd tego kraju nie osiągnął bowiem porozumienia z państwami-darczyńcami, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem, co do tego, kto będzie zarządzał pieniędzmi przeznaczonymi na wsparcie węgierskiego społeczeństwa obywatelskiego.Szefowa MSZ Ine Eriksen Søreide tłumaczy, że decyzja Norwegów była bardzo przemyślana. - Nie zgodziliśmy się po długim i obszernym procesie. Naszym zdaniem fundusze EOG mogą odegrać ważną rolę na Węgrzech, zwłaszcza we wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego, ale także w przyczynianiu się do innowacji w biznesie, energetyce i klimacie oraz promowaniu praw mniejszości - wyjaśnia, cytowana w komunikacie.