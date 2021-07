Norwegia przekaże dodatkowe środki polskim organizacjom pozarządowym. „Niepokoi nas kwestia praworządności”

Norwegia zwiększy budżet Funduszy EOG przekazywanych Polsce. Z decyzji kraju fiordów zadowolone będą organizacje pozarządowe. Środki mają być wykorzystane m.in. na promowanie wartości demokratycznych, równouprawnienie płci oraz zabezpieczenie praw słabszych grup społecznych.

Negocjacje dotyczące wypłaty kolejnych transz z budżetu Funduszy Norweskich rozpoczęły się wiosną 2021 roku. Stronie polskiej udało się uzyskać 351 mln NOK z tzw. rezerwy. Zostanie ona przekazana m.in. na potrzeby organizacji pozarządowych w Polsce. Norwegia zwiększyła finansowanie o kilkanaście procent, co pozwoliło na przyznanie dodatkowych 64 mln koron norweskich. Pieniądze będą zarządzane przez podmioty niezależne od rządu.



– Zróżnicowane i silne społeczeństwo obywatelskie to pierwszy warunek dobrze funkcjonującej demokracji. Fundusze EOG wnoszą do tego znaczący wkład zarówno w Polsce, jak i wśród innych odbiorców. Dobrze jest, że część z przekazanych przez nas dodatkowych środków może zostać wykorzystana właśnie na to – skomentowała minister spraw zagranicznych Ine Eriksen Søreide.