W Norwegii trwają negocjacje nad zrewidowanym budżetem. Lewica stawia warunki

Rządzące Partia Pracy i Centrum przygotowują się do przedstawienia projektu zrewidowanego budżetu państwa. Przez brak większości głosów w Stortingu, możliwość uchwalenia zmian uzależniona jest od poparcia deputowanych Partii Socjalistycznej Lewicy. Ugrupowanie przedstawiło już warunek, który będzie niezbędny do pomyślnego zakończenia negocjacji.

Koalicja rządząca przedstawi projekt w czwartek, 11 maja. Rozpoczną się wówczas oficjalne rozmowy z przedstawicielami Socjalistycznej Lewicy, której głosy wymagane są do uchwalenia zrewidowanej ustawy budżetowej. Politycy partii uzależniają pomyślny przebieg głosowania w parlamencie od udzielenia zgody na przyspieszenie prac koncernu naftowego Equinor nad rozwojem Trollvind. Projekt zakłada budowę morskich farm wiatrowych, które umożliwią elektryfikację infrastruktury wydobywczej na złożu Troll.



– Chcemy bardzo szybko rozpocząć ten projekt. [...] Odciąży to zachodnią Norwegię oraz Bergen – przekonywał na łamach E24 wiceprzewodniczący Socjalistycznej Lewicy Torgeir Knag Fylkesnes. Partia domaga się także, by 50 proc. wartości projektu pozostało w rękach norweskich.