Equinor zbuduje farmę wiatrową przy wybrzeżu Bergen? „Czysta energia” zasili platformy wiertnicze

Norweski potentat naftowy – Equinor – planuje budowę kolejnej farmy wiatrowej. Jeśli partnerzy spółki będą zainteresowani inwestycją, Trollvind powstanie 65 kilometrów od wybrzeża Bergen. Nowa konstrukcja ma przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 wśród okolicznych platform wiertniczych.

Trollvind sfinansuje się samodzielnie

Nowa farma wiatrowa ma być wspólną inwestycją Equinora i partnerów spółki – Petoro, TotalEnergies, Shell i ConocoPhillips. Po wybudowaniu nie będzie wymagała wkładu finansowego – produkowana energia sprzedawana będzie platformom Troll i Oseberg oraz do zakładu Kollsnes. – To może być fantastyczna szansa dla Norwegii i całej branży. Wykorzystywanie naszych zdolności do dekarbonizacji istniejących już działań i przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest dokładnie tym, co chcą robić nasze firmy, aby dalej dążyć do osiągnięcia przez społeczeństwo zera klimatycznego w 2050 roku – komentuje pomysł Thomas Brostrøm, wiceprezes Shell Renewable Generation.