W Norwegii rośnie nowa partia protestu. Ma szansę na mandaty w samorządzie i parlamencie

Zielonych (MDG) – 3,7 procent,

Partii Chrześcijańskich Demokratów (KrF) – 4,1 procent,

Partii Liberalnej (V) – 4,2 procent.

INP w większości sondaży znajduje się grupie oznaczonej jako „inne”. Na partie spoza głównego nurtego deklaruje głosować średnio 4,7 proc. wyborców, informuje redakcja FriFagbevegelse. Wśród mniej popularnych ugrupowań cieszy się największą popularnością i regularnie zdobywa około trzech proc. wskazań. To podobny wynik do:Przekroczenie progu czterech proc. głosów w wyborach parlamentarnych gwarantuje udział w podziale tzw. mandatów wyrównawczych. Może je zdobyć 19 kandydatów do Stortingu. Partia Przemysłu i Biznesu zbliża się do tego wyniku, powiększając jednocześnie struktury. Do 10 maja 2023 roku ugrupowanie miało 9157 czynnych członków. To wzrost o około 2,3 tys. osób od początku roku. INP ma również grupę na Facebooku z ponad 45 tys. użytkowników.