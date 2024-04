UE nałoży sankcje na Norwegię? W tle wielki konflikt energetyczny

W sprawie dyrektywy energetycznej norweski premier prezentuje twardą, antyunijną postawę. Fot. Statsministerens kontor, Flickr.com (CC BY-NC 2.0)/Canva

Komisja Europejska domaga się od norweskiego rządu wdrożenia dyrektywy energetycznej UE. Nowe przepisy dotyczą m.in. szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej. Żądania wyraźnie odrzuca premier Jonas Gahr Støre.

W marcu 2024 roku unijna komisarz ds. energii Kadri Simson zażądała od Norwegii, by w ciągu pięciu miesięcy wprowadziła w życie dyrektywę energetyczną UE. Przedstawiciele koalicji rządzącej zwrócili uwagę, że pracują nad wdrożeniem nowych regulacji, jednak nie zamierzają ulegać presji czasu narzuconej przez urzędników Wspólnoty. Simson zagroziła przedstawicielom kraju fiordów nałożeniem sankcji.



– W Porozumieniu EOG nie ma żadnego zapisu, który dawałby jednej ze stron możliwość ustalenia terminu. Jesteśmy zobowiązani do wdrożenia tego, co istotne z Porozumienia EOG, i to bez zbędnej zwłoki. Jeśli pojawią się problemy, rozwiążemy je w drodze rozmów i negocjacji – skomentował premier Støre.

W czerwcu 2019 r. przyjęto czwarty pakiet energetyczny, zwany także pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Składa się on z jednej dyrektywy (dyrektywa (UE) 2019/944 w sprawie energii elektrycznej) i trzech rozporządzeń (rozporządzenie (UE) 2019/943 w sprawie energii elektrycznej, rozporządzenie (UE) 2019/941 w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń i rozporządzenie (UE) 2019/942 ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 2019/942/UE). Pakiet ten wprowadził nowe przepisy dla rynku energii elektrycznej w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii i inwestycji, zachęt dla konsumentów oraz ograniczeń dotacji dla elektrowni w ramach mechanizmów zdolności wytwórczych. Wymagał on również opracowania planów awaryjnych i zwiększył kompetencje ACER w zakresie współpracy transgranicznej.~ Parlament Europejski

Dlaczego Norwegowie nie wdrażają unijnej dyrektywy? Pakiet energetyczny z 2019 roku wprowadza nowe cele i zasady dla rynku energii. Chodzi m.in. o zwiększenie poprawy tempa efektywności energetycznej i zapewnienie Europie wiodącej roli w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Dyrektywa unijna nakłada na państwa obowiązek wyznaczenia obszarów odpowiednich dla OZE i skrócenia czasu trwania inwestycji. Miałoby to doprowadzić do szybkiego rozwoju energetyki wiatrowej.



Ewentualne ułatawienie inwestycji w turbiny wiatrowe stało się kłopotliwą kwestią dla Norwegii. Rząd podziela obawy części mieszkańców i przedsiębiorców. Wspólnie twierdzą, że powstawanie nowych elektrownii wiatrowych doprowadzi do degradacji środowiska kraju fiordów. Przedstawiciele niektórych organizacji zaznaczają, że wprowadzenie dyrektywy oznacza „zdradę Norwegii”.

Przedstawiciele euroentuzjastycznej Partii Liberalnej zwracają uwagę, że obecny premier Norwegii nigdy nie prezentował tak mocno antyunijnej postawy.Fot. regjeringien/SMK/materiał prasowe

Przyszłość dyrektywy energetycznej w Norwegii pozostaje nieznana. Część organizacji przedsiębiorców oraz m.in. politycy Partii Konserwatywnej zaznaczają, że opóźnienie wprowadzenia regulacji utrudni funkcjonowanie na rynku europejskim części norweskich spółek, które pozostaną niedostosowane do przepisów rynku.



Minister spraw zagranicznych Espen Barth Eide zapowiedział, że nowe regulacje zostaną wprowadzone w ciągu czterech miesięcy. Niezgoda pomiędzy członkami Rady Ministrów co do oceny unijnych zasad może jednak doprowadzić do kryzysu rządowego.



Źródła: E24, Nationen, Parlament Europejski, MojaNorwegia.pl