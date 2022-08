Tak niebezpiecznej sytuacji w Europie nie było od II wojny: Stoltenberg stawia się Putinowi

Szef NATO Jens Stoltenberg uważa, że ​​Europa znajduje się w najniebezpieczniejszym położeniu od czasów II wojny światowej. Jednocześnie występuje przeciwko prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi.

NATO nie pozwoli

– Jeśli Putin po raz kolejny zobaczy, że może użyć siły militarnej, aby uzyskać to, czego chce, jak to zrobił na wiele sposobów w Gruzji w 2008 roku albo kiedy Rosja odebrała Ukrainie Półwysep Krymski w 2014 roku, to lekcja jest taka, że ​​nawet jeśli będziemy protestować, on w końcu wygra i dostanie to, czego chce – dodał Stoltenberg.