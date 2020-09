Prezydent USA może dostać pokojowego Nobla: zgłosił go norweski polityk

Już po raz drugi za sprawą norweskiego parlamentarzysty Donald Trump będzie miał szansę otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Polityk Partii Postępu (Frp) Christian Tybring-Gjedde nominował bowiem amerykańskiego prezydenta w dowód uznania za pośrednictwo w porozumieniu normalizującym stosunki między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Skuteczna administracja Trumpa, która odegrała kluczową rolę w wywołaniu rozmów między Emiratami a Izraelem, to jednak nie jedyny argument przemawiający za decyzją o zgłoszeniu głowy państwa do pokojowego Nobla 2021 przez norweskiego polityka. Według Christiana Tybring-Gjeddego Donald Trump odegrał też kluczową rolę w rozmowach między Indiami a Pakistanem na temat Kaszmiru, jak również w łagodzeniu konfliktu między Koreą Północną a Koreą Południową.

– Komitet powinien przyjrzeć się faktom i osądzić go na podstawie faktów, a nie tego, jak się czasami zachowuje – uzasadnił Norweg.

To nie pierwszy raz, kiedy Tybring-Gjedde nominował prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki do Pokojowej Nagrody Nobla. W 2018 roku wraz z kolegą z Partii Postępu, Perem-Willym Amundsenem zgłosił go jako kandydata za rozmowy z przywódcą Korei Północnej, Kim Dzong-unem, na temat rozbrojenia nuklearnego.