Premier Norwegii odwiedził Trumpa w Białym Domu: co z wojną w Ukrainie i nowymi cłami?

24 kwietnia około 18:10 czasu norweskiego premier Jonas Gahr Støre i minister finansów Jens Stoltenberg dotarli do Białego Domu, gdzie spotkali się z prezydentem stanów Zjednoczonych Ameryki, Donaldem Trumpem. Na godzinę 19:00 zaplanowana była konferencja prasowa. w Gabinecie Owalnym.

– To również przyjemność gościć tutaj mojego przyjaciela, który wykonał tak dobrą robotę w NATO – odniósł się do Stoltenberga.

Zapytany przez gospodarza o to, jakie przesłanie chciałby przekazać Donaldowi Trumpowi, Stoltenberg odpowiedział: – Norwegia dużo inwestuje w USA. Połowa naszego funduszu naftowego (Oljefondet) jest inwestowana w Stanach Zjednoczonych. Odzwierciedla to nasze zaufanie do amerykańskiej gospodarki, co jest ważne dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Norwegii.