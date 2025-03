Norwegia dała kasę, Trump wstrzymał projekty. Co dalej z pieniędzmi kraju fiordów?

Tutaj wpisz Norwegia domaga się wyjaśnień w sprawie funduszy przekazanych na projekt pomocowy zarządzany przez USAID. Norweskie władze nie mają pełnej kontroli nad wykorzystaniem 15 z 85 mln NOK przeznaczonych na inicjatywę.

Według agencji AP, przedstawiciele Norwegii, Szwecji i Holandii poinformowali, że około 15 mln USD (około 160 mln NOK) przeznaczonych na rozwój od miesięcy pozostaje niewykorzystane na kontach USAID (Agencja Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego). Po ograniczeniu finansowania przez administrację Trumpa, kraje te zwróciły się do amerykańskich władz o wyjaśnienia dotyczące losu tych środków.



Per Fredrik Pharo, dyrektor departamentu ds. klimatu, środowiska i gospodarki w Norad (Norweska Agencja Współpracy Rozwojowej), podkreślił, że Norwegia przekazała łącznie 85 mln NOK na projekt, z czego większość funduszy została wykorzystana zgodnie z planem. Niejasności dotyczą ostatniej transzy 15 mln NOK i jej dystrybucji do organizacji WE4F, czyli programu Water and Energy for Food.