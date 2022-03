Premier Norwegii do Putina: ta wojna musi się skończyć

Jonas Gahr Støre wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny w Ukrainie. Podczas rozmowy telefonicznej premier Norwegii powiedział m.in., że inwazja Rosji na Ukrainę to brutalny atak na wolny kraj i niewinny naród.

Godzinna rozmowa między politykami to efekt inicjatywy norweskiego premiera. - Rosja jest naszym sąsiadem. Dlatego ważne było dla nas przekazanie bezpośrednio prezydentowi Rosji naszych poglądów na temat wojny. [...] Cierpienie musi się skończyć. Naszym najważniejszym przesłaniem [podczas rozmowy - przyp. red.] było to, że wojna musi się zakończyć - wyjaśnił przebieg rozmowy Støre, cytowany w rządowym komunikacie

To zbrodnia wojenna

Premier Norwegii rozmawiał także z Putinem o tym, że Rosja musi zapewnić dostęp ludności ukraińskiej do pomocy humanitarnej. - Podkreśliłem w szczególności, że ludność cywilna w Mariupolu musi mieć dostęp do pomocy humanitarnej - powiedział Støre. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wielkim cierpieniem, jakie spowodowała rosyjska inwazja. Musimy zrobić, co w naszej mocy, aby wynegocjować rozwiązanie tej wojny - dodał.