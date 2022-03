Prezydent Ukrainy przemówił do Stortingu. Prosi Norwegię o większe wsparcie

30 marca w Stortingu odbyła się transmisja przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do polityków norweskiego parlamentu. Podobnie jak w wystąpieniach do przedstawicieli innych krajów, powtórzył prośbę o wsparcie w postaci broni. Zaapelował również o zamknięcie portów dla Rosji.

Wspólny sąsiad agresor

Ponadto podkreślił, że chociaż Ukraina i Norwegia nie mają wspólnych granic, to oba państwa sąsiaduja z Rosją. – Mamy wspólnego sąsiada, który jest w opozycji do naszych wspólnych wartości. (...) Dla nich prawa człowieka nie mają znaczenia. (...) Niszczenie demokracji to ich wieloletnia polityka – mówił Zełenski.