Prawica chce zmian w polityce imigracyjnej. To Norwegia ma ustalać, ile uchodźców przyjmie

Przewodniczącym komisji partyjnej ds. polityki imigracyjnej jest Torbjørn Røe Isaksen, minister pracy i spraw społecznych. 8 czerwca przedstawił mediom nowy plan wypracowany przez działaczy. Politycy Partii Konserwatywnej chcieliby, by to parlamentarzyści Stortingu podejmowali decyzję o możliwości przyjęcia danej liczby uchodźców. Obecnie Norwegia konsultuje takie sprawy na arenie międzynarodowej, a liczba osób uzależniona jest od wielkości populacji dotkniętej konfliktem.

Plany komisji trafią do władz partii

Plan opracowany przez grupę kierowaną przez Isaksena trafi teraz do komitetu programowego Partii Konserwatywenj. Ten zdecyduje, czy nowy pomysły stanie się oficjalnym stanowiskiem ugrupowania. – Trzeba przyznać, że nacisk uchodźców na europejskie granice nie jest zdarzeniem jednorazowym. Coś podobnego do kryzysu z 2015 roku może szybko powrócić [...] Naszym celem jest stworzenie przewidywalnej i zrównoważonej polityki imigracyjnej i uchodźczej, która usunie ryzyko konfliktów i będzie mogła być prowadzona przez dziesięciolecia – stwierdził Torbjørn Røe Isaksen.



Politycy chcą, by Storting określał docelową liczbę osób, które może przyjąć Norwegia. Nowe regulacje mają uwzględniać możliwe przyjazdy rodziny oraz ewentualne powroty uchodźców do kraju ojczystego.