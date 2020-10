„Prawa kobiet są deptane w Polsce”: norwescy politycy chcą zapewnić Polkom darmową aborcję w kraju fiordów

Norweska Lewicowa Partia Socjalistyczna (Sosialistisk Venstreparti, SV) proponuje, aby Polki mogły za darmo dokonać aborcji w kraju fiordów. To reakcja na perspektywę zaostrzenia polskiego prawa aborcyjnego, które nie będzie pozwalało na usunięcie ciąży nawet w przypadku poważnych wad płodu.

– To okropne. Prawa kobiet są deptane w Polsce. Norwegia nie może patrzeć na niesprawiedliwość. Musimy i możemy działać teraz – powiedział cytowany przez norweską prasę Nicholas Wilkinson, rzecznik SV ds. polityki zdrowotnej. Obecnie obcokrajowcy bez miejsca zamieszkania w Norwegii muszą zapłacić za aborcję. SV postuluje jednak, aby Polki mogły skorzystać z zabiegu za darmo, ponieważ państwo norweskie niewiele by to kosztowało, a bardzo pomogłoby polskim kobietom, pisze VG.

Będzie poparcie z strony innych partii?

Chociaż Polska nie jest jedynym krajem na świecie, w którym aborcja jest całkowicie lub częściowo zakazana, Wilkinson zwraca na nią uwagę jako na kraj członkowski UE, którego obywatele mogą swobodnie podróżować przez norweską granicę. Polityk Partii Socjalistycznej podkreślił, że w dobie pandemii koronawirusa przestrzegano by wszelkich środków ostrożności oraz że SV nie ingeruje w to, co robi Polska, tylko w to, do czego kobiety powinny mieć prawo.