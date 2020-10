Norweskie media o najnowszym wyroku TK: Polska ma jedno z najsurowszych praw aborcyjnych w Europie

ciąża, poród lub opieka nad dzieckiem doprowadzą do pogorszenia zdrowia fizycznego lub psychicznego matki,

ciąża, poród lub opieka nad dzieckiem doprowadzą kobietę do trudnej sytuacji życiowej,

w wyniku choroby lub uszkodzenia płodu,

jeśli kobieta jest chora psychicznie lub upośledzona umysłowo,

w sytuacji, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu.

Norweskie prawo dotyczące aborcji jest zdecydowanie inne od polskiego odpowiednika. Mieszkanki kraju fiordów mogą do 12 tygodnia ciąży zdecydować, czy chcą przystąpić do zabiegu. Szpital nie wymaga skierowania od lekarza rodzinnego, a kobiety nie muszą tłumaczyć się z decyzji. Personel medyczny ma obowiązek poinformować pacjentkę o tym, jak będzie przebiegał zabieg oraz o możliwości występowania powikłań. Na życzenie, lekarz informuje o zabezpieczeniach ze strony opieki społecznej, która zaopiekuje się kobietą, gdy ta zdecyduje się zakończyć ciążę.Aborcja jest bezpłatna dla wszystkich mieszkanek Norwegii. Osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym muszą samodzielnie opłacić zabieg. Szpitale nie żądają jednak płatności z góry. Wykonanie aborcji jest również możliwe po 12 tygodniu ciąży, jeżeli zostanie spełniona jedna z przesłanek:Kobieta, chcąca poddać się zabiegowi, musi samodzielnie zgłosić się do lekarza. Jeśli nie ukończyła 16 roku życia, wymagana może być opinia rodziców lub opiekunów prawnych. W Norwegii, personel medyczny zawsze bierze pod uwagę przede wszystkim dobro kobiety. Jeśli ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, płód może zostać usunięty z pominięciem zapisów i przesłanek zawartych w ustawie.