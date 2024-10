Partiom prawicowym w Norwegii rośnie poparcie. Obecny rząd traci w oczach wyborców

Według październikowego sondażu Partia Konserwatywna (Høyre) i Partia Postępu (FrP) uzyskały łącznie 44,5 proc. poparcia, co oznacza, że obu partiom burżuazyjnym do większości w Stortingu brakowałoby tylko trzech przedstawicieli.

Blisko większości

Prawica awansowała o 2,1 pkt. proc., do 25,7 proc. w stosunku do poprzedniego sondażu. Frp, która w ostatnich badaniach zyskała na popularności, spadła o 0,6 punktu procentowego do 19,2 proc. Zmiany te mieszczą się jednak w granicach błędu wynoszącego 2-3 punkty procentowe.