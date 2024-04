Polak zastąpi Norwega na stanowisku szefa NATO? Trwa wielka giełda nazwisk

Parafrazując Truszczyńskiego wybór Polaka na sekretarza generalnego daje spore szanse na pozytywną zmianę wektorów w NATO. A spośród polskich polityków, którzy nadawali by się na to stanowisko, najlepszym wyborem byłby Radosław Sikorski. W polityce jest od kilku dekad, ma nie tylko wielkie doświadczenie i świetne kontakty międzynarodowe, ale i ogromne ambicje, wyrastające ponad to, co był w stanie do tej pory osiągnąć. Nie tylko zna się na wojskowości, ale kocha armię, czemu dał wyraz jako minister obrony. Jest gorącym zwolennikiem zacieśnienia więzów transatlantyckich. Ma doświadczenie w sprawach europejskich, co sprawia, iż za jego kadencji mogłoby dojść do zbliżenia NATO do UE.



~ Jacek Pawlicki