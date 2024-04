Polacy wybrali władze samorządowe. Kto przejmie władzę w sejmikach?

Frekwencja w trakcie wyborów samorządowych 2024 w Polsce wyniosła 51,33 proc., wynika ze szczątkowych wyników opublikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Sondażowe wyniki wskazują, że pierwsza lokata przypadła partii Prawo i Sprawiedliwość. Władzę w większości Sejmików obejmie najprawdopodobniej koalicja, na czele której stoi Platforma Obywatelska.

W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju PiS uzyskał 33,7 proc., Koalicja Obywatelska - 31,9 proc., Trzecia Droga - 13,5 proc.; Konfederacja - 7,5 proc. - wynika z sondażu exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem przez Ipsos. Lewica uzyskała 6,8 proc., a Stowarzyszenie Bezpartyjni Samorządowcy - 2,7 proc. głosów. Na inne, lokalne komitety wyborcze zagłosowało 3,9 proc. wyborców. Część komentatorów zwraca uwagę, że zwycięstwo PiS oznacza porażkę premiera Donalda Tuska (PO). Inni przyznają, że przedstawione wyniki można oceniać pozytywnie. Koalicja rządząca zdobyła w nich 52,2 proc. To więcej niż podczas październikowych wyborów parlamentarnych.

Koalicja Obywatelska triumfuje w metropoliach

Z sondażowych wyników oraz protokołów większości komisji wynika, że Koalicja Obywatelska utrzymuje palmę pierwszeństwa w największych miastach Polski:



1. Warszawa – Rafał Trzaskowski wygrywa w pierwszej turze,

2. Katowice – Marcin Krupa wygrywa w pierwszej turze,

3. Kraków – do drugiej tury dostali się Aleksander Miszalski (39,4 proc.; KO) oraz Łukasz Gibała (28,4 proc.; KWW Łukasza Gibały Kraków dla Mieszkańców),

4. Wrocław – do drugiej tury dostali się Jacek Sutryk i Izabela Bodnar popierani kolejno przez Lewicę oraz Trzecią Drogę.



W wyżej wymienionych miastach koalicja rządząca może liczyć na większość w radach miasta. Z kolei do niecodziennej sytuacji doszło w Trójmieście. Zdecydowane zwycięstwa odniosły Aleksandra Dulkiewicz (Gdańsk) oraz Magdalena Czarzyńska-Jachim. W Gdyni do drugiej tury nie dostał się wieloletni prezydent Wojciech Szczurek. W drugiej turze zmierzą się Aleksandra Kosiorek (Gdyński Dialog) oraz Tadeusz Szemiot (KO).