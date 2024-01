Norwescy aktywiści chwalą rząd Donalda Tuska. Chodzi o przepisy aborcyjne

Nowy liberalny premier Polski chce zmiany prawa aborcyjnego, czytamy w tytule komunikatu norweskiej agencji NTB. Od momentu zmiany władzy nad Wisłą, media oraz organizacje pozarządowe kraju fiordów uważnie śledzą działania rządu Donalda Tuska. Relacjonują m.in. planowane zmiany dotyczące praw kobiet.

Norweskie media przywołują m.in. słowa Donalda Tuska, w których zapowiedział gotowość do złożenia rządowego projektu ustawy liberalizującej prawo aborcyjne w Polsce. Zgodnie z założeniem, legalny i bezpieczny zabieg byłby możliwy do 12. tygodnia ciąży. Przywołują także korzystny dla kobiet pomysł udostepnienia antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Dziennikarze przyznają jednak, że przegłosowanie projektu ustawy liberalizującej prawo aborcyjne może być trudne. – Rząd składa się z trzech elementów, z których jedno ugrupowanie [Trzecia Droga – red.] jest chrześcijańsko-konserwatywne. Wewnętrzne opinie na temat aborcji są w nim różne – przypomina NTB.

„Cieszymy się, że Tusk zmieni restrykcyjne prawo”

Komunikat chwalący rząd Donalda Tuska wydało m.in. Sex og Politikk. Norweska organizacja działa na rzecz wzmocnienia praw oraz wiedzy związanej z seksualnością w Norwergii i zagranicą. – Sex og Politikk bardzo się cieszy, że premier Polski Donald Tusk zmieni obecne restrykcyjne i bardzo rygorystyczne prawo oraz praktykę aborcyjną. [...] Sex og Politikk szczególnie pozytywnie odnosi się do propozycji sprzedaży tabletek antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Będzie to zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO – czytamy w komunikacie.