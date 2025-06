Partia Pracy nokautuje rywali. Rośnie przewaga nad prawicową i lewicową konkurencją

Premier Jonas Gahr Støre i Partia Pracy przedstawiły pięć obietnic wyborczych skupionych na „bezpieczeństwie” – ekonomicznym, zdrowotnym, społecznym i militarnym. Podsumował także miniony półrocze w rządzie. W tle znalazły się rosnące notowania ugrupowania i dystansowanie politycznych rywali.

Wyjazd z Polski do Norwegii. 27.06.2025 . Z Norwegii do Polski 29.06.2025

Støre przypomniał, że w pierwszej połowie 2025 roku rząd podjął działania stabilizacyjne wobec rosnących cen i inflacji. Norges Bank utrzymał, a następnie obniżył stopy procentowe, co poprawiło warunki finansowe gospodarstw domowych i nie zachwiało gospodarką. W tym samym czasie Partia Pracy odnotowała wzrost poparcia z 17,2 proc. w grudniu do 28,3 proc. w czerwcu. W najnowszych badaniach ugrupowanie wspiera ponad 30 proc. ankietowanych. Sondaże wskazują także, że 42,1 proc. respondentów preferowałoby Støre’a jako lidera. Przewyższa tym samym m.in. byłą premier i liderkę konserwratystów Ernę Solberg (31,5 proc.).

Obecna strategia Partii Pracy zakłada utrzymanie obecnego trendu wśród wyborców. Lider Jonas Gahr Støre przedstawił już pięć postulatów wyborczych. Wszystkie odnoszą się do bezpieczeństwa. Nie tylko militarnego, ale również społecznego i ekonomicznego. Pierwszy punkt programu dotyczy zapewnienia stabilności ekonomicznej dla rodzin i gospodarstw. Wprowadzany jest mechanizm „norweskiej ceny” energii („norgespris”), co ma ograniczyć skutki wahań cen prądu. W piątek zapewniono, że opłaty za miejsca w przedszkolu nie wzrosną, a SFO (świetlice szkolne) będą bezpłatne dla najmłodszych. Rząd traktuje te działania jako zasadne i korzystne dla ogólnego poziomu życia. Premier uznaje ochronę ekonomiczną obywateli za fundament polityki społecznej, usłyszeliśmy 27 czerwca.

W drugiej połowie czerwca 2025 roku Partia Pracy notuje poparcie niespotykane od kilku lat. Jednocześnie spadają notowania Partii Postępu i konserwatystów.Il. By GlowstoneUnknown, with code from Gbuvn - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147301447

Partia Pracy walczy o drugą kadencję rządu

Kolejne zobowiązania koncentrują się na zdrowiu i wsparciu młodzieży. Obiecane są skrócenie kolejek oraz zagwarantowanie dostępu do lekarza rodzinnego – to element nowej reformy zdrowia. W ramach młodzieżowej polityki przewidziano kampanie przeciwko przestępczości oraz wdrożenie szkół „bez ekranów” i ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych. Støre zapowiedział również program redukcji bezrobocia młodych – celem jest zapewnienie 30 tys. miejsc pracy dla osób do 30 roku życia w ciągu najbliższych pięciu lat.



Czwarty punkt dotyczy poprawy jakości życia osób starszych. Rząd obiecuje zwiększenie liczby pracowników socjalnych, wsparcie w formie dobrych warunków mieszkaniowych oraz dostęp do niezbędnych pomocy technicznych. Gwarantowane ma być wsparcie socjalne oraz aktywizacja seniorów przez różnorodne programy społeczne. Premier zapewnia, że bezpieczeństwo seniorów to jeden z filarów polityki publicznej. Kluczowe będzie wdrożenie konkretnych rozwiązań mających zwiększyć ich samodzielność i opiekę.