Norwegia chce być jak Polska. Jasna deklaracja w sprawie wydatków na obronność

Norwegia planuje przeznaczać 5,0 proc. PKB na cele związane z bezpieczeństwem i obronnością. To krok, który wpisuje się w szerszy trend wśród państw Europy Północnej i Wschodniej. W ślad za Polską, podobne deklaracje już wcześniej złożyły m.in. Litwa, Łotwa i Estonia.

Norweski rząd ogłosił 20 czerwca, że w nadchodzących latach chce zwiększyć wydatki na obronność do poziomu 5,0 proc. PKB. Premier Jonas Gahr Støre wyjaśnił, że decyzja ma związek z niestabilnością międzynarodową oraz potrzebą wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. Środki zostaną przeznaczone nie tylko na zakupy sprzętu, ale również na rozwój cyberbezpieczeństwa, modernizację sił zbrojnych i wsparcie NATO. Nowa strategia obronna Norwegii jest największym tego typu planem od czasów zimnej wojny. Minister obrony Bjørn Arild Gram podkreślił, że kraj musi dostosować się do nowych realiów geopolitycznych i być przygotowany na każdy scenariusz.

Państwa NATO w Europie wg momentu wstąpienia do sojuszu.Il. Patrickneil and Spesh531, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Brak zgody na szybkie działania

Nie wszystkie państwa sojuszu są jednak zgodne co do potrzeby tak dużych wydatków na zbrojenia. Hiszpania i Włochy wyrażają sceptycyzm, wskazując na ograniczenia budżetowe i ryzyko nadmiernej militaryzacji Europy. Madryt argumentuje, że inwestycje w gospodarkę, energetykę i klimat powinny pozostać priorytetem. Rzym z kolei podkreśla, że wzrost wydatków powinien odbywać się stopniowo i w ścisłej koordynacji z innymi krajami UE. Oba państwa apelują o zrównoważone podejście i większy nacisk na dyplomację i współpracę międzynarodową.



W 2025 roku Polska wyda na obronność rekordowe 4,7 proc. PKB, co przekłada się na 186,6 mld PLN. Rok później wydatki przekroczą 200 mld PLN i osiągną co najmniej 5,0 proc. PKB. Nominalnie, Polska ustąpi jedynie Stanom Zjednoczonym, Niemcom, Brytyjczykom i Francuzom.