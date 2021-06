Obcokrajowcy mogą stracić prawo do głosowania. Chodzi o mieszkańców dalekiej Północy

Od czasu wprowadzenia demokracji lokalnej w 2002 r. Longyearbyen na Svalbardzie jest zorganizowany według tego samego modelu zarządzania, co inne norweskie regiony. stock.adobe.com/licencja standardowa

Rząd proponuje nowe wymogi, które uprawniałyby do głosowania i kwalifikowały do wyborów do rady lokalnej na Svalbardzie. Aby się do nich dostosować, obywatele Longyearbyen o pochodzeniu innym niż norweskie musieliby mieszkać w gminie przynajmniej trzy lata.

– Skład populacji w Longyearbyen zmienił się od 2002 r., a aby utrzymać połączenie między kontynentem a Svalbardem dla członków rady lokalnej, rząd proponuje teraz zmiany w zasadach dotyczących prawa głosu i kwalifikowalności – mówi cytowana w komunikacie rządowym z 24 czerwca minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland.

Od czasu wprowadzenia demokracji lokalnej w 2002 r. Longyearbyen na Svalbardzie jest zorganizowany według tego samego modelu zarządzania, co inne norweskie regiony, jednak polityka gminy oddziela Longyearbyen od podobnych społeczności lokalnych na kontynencie.

Svalbard coraz mniej norweski? Przede wszystkim władze Svalbardu chcą utrzymać na miejscu także norweską społeczność, a wraz z nią norweską kulturę i język. W ostatnich latach nastąpił jednak znaczny napływ obcokrajowców do Longyearbyen, a spory odsetek mieszkańców nie ma połączenia z Norwegią na kontynencie. – Po dokładnym przeglądzie rząd proponuje teraz, aby trzy lata pobytu w norweskiej gminie dla obywateli innych niż norwescy były wymagane, aby móc głosować i kwalifikować się do wyborów do rady lokalnej w Longyearbyen – mówi Mæland.

Przede wszystkim władze Svalbardu chcą utrzymać na miejscu także norweską społeczność, a wraz z nią norweską kulturę i język. Źródło: adobe stock / licencja standardowa autor: hopsalka

Propozycja trafi teraz do konsultacji społecznych, a następnie nastąpi nowa ocena, zanim ostateczna decyzja o zmianie przepisów zostanie podjęta przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego. Termin konsultacji wyznaczono na 25 października 2021 r.