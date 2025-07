Nowy układ sił w Norwegii? Konserwatyści w odwrocie, Støre na fali

Biorąc pod uwagę wyścig największych partii, to urzędujący premier jest liderem w wyścigu parlamentarnym. Fot. Martin Lerberg Fossum/Statsministerens kontor (Flickr.com, CC BY-NC 2.0)

Lider Partii Pracy Jonas Gahr Støre oraz przewodnicząca Partii Postępu Sylvi Listhaug spotkają się w środę wieczorem w Oslo w pierwszej debacie kampanii wyborczej. Do wyborów parlamentarnych w Norwegii pozostało 40 dni.

Dla Partii Pracy głównym przeciwnikiem w tej kampanii jest Partia Postępu. Sytuacja ma być wyraźnym sygnałem, że to Listhaug ma być bezpośrednią rywalką Støre w wyścigu o stanowisko premiera. Temat wywołał szeroką dyskusję w mediach i społeczeństwie. Komentatorzy wskazują, że oba ugrupowania zepchnęły na boczny tor Ernę Solberg i konserwatystów. Według Troya Saghauga Broderstada, eksperta ds. wyborczych z Uniwersytetu Arktycznego w Norwegii, obecna sytuacja wskazuje na to, że wybory mogą mieć charakter bezpośredniego wyboru premiera. Jego zdaniem część tradycyjnych wyborców Partii Konserwatywnej może w tym roku poprzeć Partię Pracy, ponieważ wolą Støre od Listhaug na stanowisku szefa rządu. W czerwcu Partia Pracy miała średnie poparcie na poziomie 27,7 proc., Partia Postępu – 21,5 proc., a Partia Konserwatywna – 14,8 proc. Broderstad ocenia na łamach Nettavisen, że pozostawienie Erny Solberg jako kandydatki na premiera było błędem ze strony konserwatystów. Partia miała nie doszacować wpływu afery związanej z Sindre Finnesem.

Rośnie poparcie Partii Pracy

Partia Pracy zyskała na powrocie Jensa Stoltenberga do krajowej polityki w lutym 2025 roku, co przyczyniło się do znacznego wzrostu poparcia. Ponadto, polityka zagraniczna stała się istotnym tematem dla wyborców, a Støre, Stoltenberg i Barth Eide są często określani jako „trzej ministrowie spraw zagranicznych”.



Listhaug – jak wskazuje Broderstad – może skoncentrować się na kwestiach krajowych, próbując uderzyć w Partię Pracy pytaniami o efekty ich rządów. W tym obszarze może być dla Støre trudnym przeciwnikiem. Ten wypada lepiej przede wszystkim w sferze spraw zagranicznych.