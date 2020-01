Nowe nazwiska w norweskim rządzie: tak prezentuje się skład ministrów po odejściu Frp

Takie roszady według premier Solberg mają nie oznaczać jednak nowego podejścia do niektórych obszarów polityki – rząd zapewnia bowiem, że dalej zamierza trzymać się programu politycznego uchwalonego na początku 2019 roku z udziałem Partii Postępu.

Efekt odejścia Frp

Zmiany w rządzie są spowodowane odejściem Partii Postępu, która podjęła taką decyzję ze względu na odmienne poglądy i przegraną ugrupowania w wielu kluczowych kwestiach, takich jak polityka imigracyjna czy opodatkowanie kierowców. Według Siv Jensen, przewodniczącej Frp, zdanie jej partii było niedostatecznie odzwierciedlone w rządowych działaniach, dlatego po 6,5 roku działalności politycy wspólnie zadecydowali opuszczeniu koalicji rządzącej.



Czarę goryczy przelała przegrana przez Partię Postępu sprawa przyjęcia do kraju oskarżonej o terroryzm 29-letniej Norweżki, która wraz z dwojgiem dzieci przebywała w Syrii. Rząd zadecydował o przetransportowaniu rodziny do Norwegii ze względu na śmiertelną chorobę jej 5-letniego syna, którego nie chciała wysłać do kraju samego.