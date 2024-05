Norwegia uznaje niepodległość Palestyny. Izrael zareagował błyskawicznie

Premier Jonas Gahr Støre ogłosił, że Norwegia uzna Palestynę za niepodległe państwo. Odpowiednie regulacje wejdą w życie 28 maja. Na komunikat błyskawicznie zareagowały władze Izraela. Ambasador piastujący stanowisko w Oslo został w trybie pilnym wezwany do Jerozolimy.

– Rząd zdecydował, że Norwegia uzna państwo Palestyna. W środku wojny, gdy dziesiątki tysięcy osób zginęło i zostało rannych, musimy utrzymać przy życiu jedyną rzecz, która może zapewnić bezpieczny dom zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom: dwa państwa, które mogą żyć ze sobą w pokoju – powiedział 22 maja premier Norwegii. Podkreślił, że funkcjonowanie obu podmiotów jest jedynym sposobem na zapewnienie stałego pokoju na Bliskim Wschodzie. – Palestyńczycy mają podstawowe, niezależne prawo do własnego państwa. Zarówno Izraelczycy, jak i Palestyńczycy mają prawo do życia w pokoju w swoich krajach. Nie będzie pokoju na Bliskim Wschodzie bez rozwiązania dwupaństwowego. Nie może być rozwiązania w postaci dwóch państw bez państwa palestyńskiego. Innymi słowy: pokój na Bliskim Wschodzie wymaga państwa palestyńskiego – zaznaczył w środę Jonas Gahr Støre.

Natychmiastowa reakcja Izraela

Obok Norwegii o uznaniu Palestyny za odrębne państwa poinformowały 22 maja rządy Irlandii oraz Hiszpanii. Na sprawę błyskawicznie zareagowały władze Izraela. Minister spraw zagranicznych Israel Katz poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że państwo Izrael nie pozwoli, by sytuacja przeszła bez echa. W trybie pilnym wezwano do Jerozolimy ambasadorów z Norwegii i Irlandii. – Izrael nie będzie milczeć. Planujemy dalsze konsekwencje – dodał.



Decyzję Norwegii pochwalił prezydent Palestyny ​​Mahmoud Abbas. Polityk stoi na czele Autonomii Palestyńskiej na okupowanym Zachodnim Brzegu. Stwierdził, że taki rozwój zdarzeń ugruntowuje prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia i wspiera wysiłki na rzecz osiągnięcia rozwiązania w postaci dwóch państw. W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik Hamasu w Libanie, Walid Kilani. – To krok we właściwym kierunku. Chcemy państwa, które będzie miało zarówno port, jak i lotnisko, a Jerozolimę jako stolicę – skomentował na łamach NRK.