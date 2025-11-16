Norweskie służby w szoku. Obywatele "wrogich" państw na liście właścicieli firm

Rosja, Chiny i Iran są często wskazywane jako kraje stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Nowe dane z ogólnodostępnego rejestru właścicielskiego pokazują, że 1031 firm w Norwegii znajduje się pod kontrolą osób z rosyjskim, chińskim lub irańskim obywatelstwem. To pierwsza tak szeroka możliwość wglądu w rzeczywiste struktury właścicielskie na norweskim rynku. Informacje budzą uwagę instytucji zajmujących się bezpieczeństwem państwa.

Rejestr ujawnia, że 10 proc. norweskich przedsiębiorstw ma zagranicznych właścicieli. Według danych 381 firm jest kontrolowanych przez osoby posiadające rosyjskie obywatelstwo, a 12 przez osoby mieszkające w Rosji. W przypadku Chin liczby te wynoszą odpowiednio 378 oraz 32, natomiast dla Iranu 272 oraz około 10.



Jak podkreśla norweska administracja podatkowa, struktury właścicielskie bywają złożone, co ułatwia ukrywanie rzeczywistego nadzoru nad firmami. Organizacja zaznacza, że takie mechanizmy mogą być wykorzystywane do unikania podatków, omijania sankcji lub finansowania nielegalnych działań.

Nadzór nad infrastrukturą krytyczną Szczególną uwagę zwrócono na podmioty działające w obszarach uznawanych za infrastrukturę krytyczną. Dane pokazują, że 15 takich firm ma rzeczywistych właścicieli z rosyjskim obywatelstwem, 10 z chińskim i 11 z irańskim. Do branż tych zalicza się m.in. energetykę, transport, telekomunikację, wodociągi, gospodarkę odpadami czy produkcję sprzętu elektronicznego.



Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że sam fakt zagranicznego pochodzenia właścicieli nie stanowi problemu, ale wymaga monitorowania. Instytucja przypomina, że szczególnie dotyczy to firm objętych ustawą o bezpieczeństwie.

15 firm z infrastrukturą krytyczną ma właścicieli z rosyjskim obywatelstwem.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Analiza i działania służb Na wzrost zainteresowania tematem wpływają również obserwacje służb. Służba Bezpieczeństwa informuje, że Rosja i Chiny aktywnie wykorzystują inwestycje i przejęcia firm do ochrony własnych interesów strategicznych. Według służb może to obejmować zarówno zdobywanie informacji, jak i wpływ na działalność norweskich przedsiębiorstw.



Administracja podatkowa zwraca uwagę na wcześniejsze przypadki, w których nie było jasne, kto kontroluje elementy norweskiej energetyki. Nowy rejestr ma umożliwić szybsze wykrywanie takich sytuacji.