Norweskie służby w szoku. Obywatele "wrogich" państw na liście właścicieli firm
16 listopada 2025 11:55
Rosja, Chiny i Iran są często wskazywane jako kraje stwarzające zagrożenia dla bezpieczeństwa. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Jak podkreśla norweska administracja podatkowa, struktury właścicielskie bywają złożone, co ułatwia ukrywanie rzeczywistego nadzoru nad firmami. Organizacja zaznacza, że takie mechanizmy mogą być wykorzystywane do unikania podatków, omijania sankcji lub finansowania nielegalnych działań.
Nadzór nad infrastrukturą krytyczną
Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że sam fakt zagranicznego pochodzenia właścicieli nie stanowi problemu, ale wymaga monitorowania. Instytucja przypomina, że szczególnie dotyczy to firm objętych ustawą o bezpieczeństwie.
15 firm z infrastrukturą krytyczną ma właścicieli z rosyjskim obywatelstwem.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Analiza i działania służb
Administracja podatkowa zwraca uwagę na wcześniejsze przypadki, w których nie było jasne, kto kontroluje elementy norweskiej energetyki. Nowy rejestr ma umożliwić szybsze wykrywanie takich sytuacji.
Raport Norwegia
