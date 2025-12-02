Nadchodzi podwyżka cen prądu w Norwegii? Wszystko wyjaśni się 5 grudnia
02 grudnia 2025 09:01
Porozumienie partii rządzących może wpłynąć na kierunek norweskiej polityki klimatycznej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Szef organizacji Bård Vegar Solhjell podkreśla, że wyższa opłata może podnieść koszt prądu dla gospodarstw domowych i firm. Zaznacza, że Norwegia stoi przed szeroką transformacją energetyczną. Elektryfikacja ma pozostać jednym z kluczowych narzędzi zmian.
Sporne zmiany w podatku energetycznym
W rozmowie z dziennikiem Dagens Næringsliv wskazuje, że jest to krok sprzeczny z deklarowanym zielonym kierunkiem. Podkreśla, że polityczne decyzje powinny wzmacniać, a nie hamować proces zmian.
Rząd pierwotnie planował obniżkę podatku energetycznego, by wspierać zielony kierunek zmian.Fot. Wikimedia Commons/Creative Commons Attribution 2.5 Denmark/Magnus Fröderberg/norden.org
Niepewność wokół budżetu państwa
Sytuacja wprowadza dodatkową niepewność wokół ostatecznych rozstrzygnięć finansowych. Dyskusja nad kształtem podatku energetycznego pozostaje jednym z centralnych punktów sporu. Strony liczą na znalezienie rozwiązania, które pozwoli zamknąć proces budżetowy w terminie.
Kolejne decyzje wciąż przed politykami
W centrum uwagi pozostają zarówno interesy odbiorców, jak i cele związane z przyszłą transformacją. Rozmowy w Parlamencie Norwegii mogą jeszcze wprowadzić korekty do przedstawionej propozycji.
