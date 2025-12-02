Nadchodzi podwyżka cen prądu w Norwegii? Wszystko wyjaśni się 5 grudnia

Porozumienie partii rządzących może wpłynąć na kierunek norweskiej polityki klimatycznej. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska Organizacja ds. Energii Odnawialnej (Fornybar Norge) ocenia, że budżetowe porozumienie między Partią Pracy, Partią Centrum i partią Czerwoni może doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej. Organizacja wskazuje na zmniejszenie planowanego wcześniej cięcia podatku energetycznego o 1,5 mld NOK.

W przedstawionej budżetowej umowie ograniczono rządowy plan redukcji podatku energetycznego o 1,5 mld NOK. Decyzja ta spotkała się z natychmiastową reakcją Fornybar Norge.



Szef organizacji Bård Vegar Solhjell podkreśla, że wyższa opłata może podnieść koszt prądu dla gospodarstw domowych i firm. Zaznacza, że Norwegia stoi przed szeroką transformacją energetyczną. Elektryfikacja ma pozostać jednym z kluczowych narzędzi zmian.

Sporne zmiany w podatku energetycznym Solhjell twierdzi, że ograniczenie redukcji podatku energetycznego w praktyce oznacza jego całkowite anulowanie. Przypomina, że rząd pierwotnie planował obniżkę, która miała wesprzeć transformację energetyczną. Według niego obecne ustalenia osłabiają zachętę do wyboru rozwiązań elektrycznych.



W rozmowie z dziennikiem Dagens Næringsliv wskazuje, że jest to krok sprzeczny z deklarowanym zielonym kierunkiem. Podkreśla, że polityczne decyzje powinny wzmacniać, a nie hamować proces zmian.

Rząd pierwotnie planował obniżkę podatku energetycznego, by wspierać zielony kierunek zmian.

Niepewność wokół budżetu państwa Brak udziału Socjalistycznej Lewicy i Partii Zielonych w porozumieniu sprawia, że projekt budżetu nie ma formalnej większości w Parlamencie Norwegii. Głosowanie zaplanowano na 5 grudnia.



Sytuacja wprowadza dodatkową niepewność wokół ostatecznych rozstrzygnięć finansowych. Dyskusja nad kształtem podatku energetycznego pozostaje jednym z centralnych punktów sporu. Strony liczą na znalezienie rozwiązania, które pozwoli zamknąć proces budżetowy w terminie.

Kolejne decyzje wciąż przed politykami W najbliższych dniach okaże się, czy politycy zdecydują się na dalsze zmiany w zapisach dotyczących podatku energetycznego. Ustalenia mogą przesądzić o kierunku norweskiej polityki energetycznej.



W centrum uwagi pozostają zarówno interesy odbiorców, jak i cele związane z przyszłą transformacją. Rozmowy w Parlamencie Norwegii mogą jeszcze wprowadzić korekty do przedstawionej propozycji.